Beşiktaş bu takımı 5ler, Osmanlı da elerdi

Yazarımız Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Krasnodar karşılaşmasının ardından NTV Spor'da yorumlarda bulundu. Demirkol, "Bu Krasnodar'ı bu Beşiktaş orada 5'ler, burada 5'ler! Osmanlıspor da eler." dedi.

Mehmet Demirkol, ilk yarının ardından yaptığı yorumda, "Fenerbahçe'nin denge oyununda daha başarılı olduğu kanaatindeyim. İlk maçın 1-0 olması maçı hemen kafadan riske etmeyi gerektirmez. Böyle baskılı oynayabilmek için ön tarafınızın çok hareketli olması lazım" dedi.

Demirkol şöyle devam etti:

"Orta sahanız topu aldığında, 1 opsiyonunuz varsa, 2 opsiyonunuz varsa pozisyon buluyorsunuz, 3 opsiyonunuz varsa şampiyonluğa oynuyorsunuz, 4 opsiyonunuz varsa Barcelona oluyorsunuz zaten. Fenerbahçe'de sıfır opsiyon var."

Fenerbahçe'nin ileride oynamasını da değerlendiren Demirkol, "Gerek var mı bu kadar risk almaya. Ben çok gerek olduğunu sanmıyorum. Şunu söyleyebilir miyiz, Fenerbahçe bulabilirdi golü, olmadı yedi. Ama ikinciyi de Smolov'un saçmalığı yüzünden yemedi. Volkan'ın refleksi de takdirlikti. Artık bundan sonra risk alacaksın, manalandırmak lazım. Josef, Topal... Orta saha, yaratıcılık.. Dinlemem ben kardeşim! Boşa kaçacaksın" ifadesini kullandı.

Mehmet Demirkol son olarak, "60'tan sonra her şey için geç olabilir. Riskse risk.. Hemen şimdi" diyerek sözlerini noktaladı.

'Bu Krasnodar'ı Beşiktaş içerde dışarda 5'ler'

Demirkol, karşılaşmanın bitimiyle ise şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu Krasnodar'ı bu Beşiktaş orada 5'ler, burada 5'ler! Osmanlıspor da eler. Ben Fenerbahçe'de esas sorunun yönetim olduğunu düşünüyorum ama bu tur teknik direktör yüzünden gitti"