Beşiktaş, Borussia Dortmundun genç yıldızıyla temasa geçti

Eski hocaya seks şantajı!

Eski hocaya seks şantajı!

Michael Skibbe'nin kız arkadaşıyla çekilmiş özel görüntülerini ele geçiren bir kadın polis memurunun, Alman teknik adama telefonla şantaj yaptığı ortaya çıktı.
Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Divac, Fenerbahçeli Bogdanovic'in gelecek yıl Kings forması giyeceğini açıkladı.
Cristian Baroni'ye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.
Flaş karar! Kjaer...

Flaş karar! Kjaer...

Fenerbahçe'de, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Kjaer başta olmak üzere herkes satılabilecek.
Diego Ribas durdurulamıyor!

Diego Ribas durdurulamıyor!

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak Brezilya'da Flamengo'da eski günlerini hatırlatan Diego Ribas gollerine devam ediyor. Diego takımının Vasco da Gama'yı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü penaltıdan attı.
Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.
Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Ocak ayında Galatasaray'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı.

Beşiktaş, Borussia Dortmund'un genç yıldızıyla temasa geçti

Siyah-beyazlı kulüp, transfer listesinde yer alan Dortmund’un 19 yaşındaki hücum oyuncusu ile temasa geçti.

Beşiktaş, Borussia Dortmundun genç yıldızıyla temasa geçti

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, listesinde yer alan Jacob Bruun Larsen'i gözüne kestirdi.

Siyah-beyazlıların Borussia Dortmund'la sözleşmesi Haziran'da bitecek olan 19 yaşındaki Danimarkalı futbolcuyla kulübünün de bilgisi dahilinde görüşmelere başladığı öğrenildi. Dortmund tarafından henüz 17 yaşındayken keşfedilen Larsen, çok yönlü bir oyuncu…

İki ayağını da kullanabilmesinin yanı sıra hücumda tüm bölgelerde forma giyebiliyor. Dortmund'un genç takımıyla U-19 Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etti. Buna karşın Dortmund'un aynı bölgeye Ousmane Dembele, Emre Mor, Christian Pulisic'i katmasıyla geri plana düştü.

Tolgay Arslan'da flaş gelişme!

Tolgay Arslan'da flaş gelişme!

Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde!

Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde!

Şenol Güneş:

Şenol Güneş: "Fenerbahçe ve Galatasaray..."


 

Sabah

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Beşiktaş, Borussia Dortmundun genç yıldızıyla temasa geçti

Beşiktaş, Borussia Dortmund'un genç yıldızıyla temasa geçti

Siyah-beyazlı kulüp, transfer listesinde yer alan Dortmund’un 19 yaşındaki hücum oyuncusu ile temasa geçti.
Tolgay Arslanda flaş gelişme!

Tolgay Arslan'da flaş gelişme!

Yönetim, Ersun Yanal’ın da çok istediği iki transfer için gaza bastı. Kasımpaşalı Tunay ve Beşiktaşlı Tolgay için ciddi mesafeler alındı.
Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde!

Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde!

Spor Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Altay'ın U19 Milli Takımı'nda da oynayan genç ön liberosu Atakan Çankaya, Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.
Şenol Güneş: Fenerbahçe ve Galatasaray...

Şenol Güneş: "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0 kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
TT Arenaya Kartal pençesi: 0-1

TT Arena'ya Kartal pençesi: 0-1

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı Talisca'nın 47. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek derbiden 3 puan çıkardı.
Quaresmadan derbi öncesi iddialı açıklama

Quaresma'dan derbi öncesi iddialı açıklama

Kara Kartal’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma’nın derbi galibiyetine olan inancı tam... 33 yaşındaki futbolcu, “Taraftarımıza bu sezonun ilk derbi galibiyetini yaşatmak istiyoruz. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok” dedi.
İşte Şenol Güneşin derbi planı

İşte Şenol Güneş'in derbi planı

TT Arena’daki derbiye Galatasaray’ın tam 7 puan önünde çıkacak olan Siyah-Beyazlılar, maça kontrollü başlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş, rakibi yoğun pas trafiğiyle yorup, golcüleriyle yıkmanın hesaplarını yapıyor.
TT Arena derbide dolacak mı? Kaç bilet satıldı?

TT Arena derbide dolacak mı? Kaç bilet satıldı?

Beşiktaş derbisine taraftarın ilgisi büyük... Şu ana kadar satılan bilet sayısının 22 bini geçtiği öğrenildi.
Derbiye sürpriz yorumcu!

Derbiye sürpriz yorumcu!

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak derbiyi 4K teknolojisiyle yayınlayacak olan beINSPORTS, yorumcu olarak da efsane Fransız futbolcu Marcel Desailly’yi Türkiye’ye getiriyor.
Fikret Orman kesenin ağzını açtı

Fikret Orman kesenin ağzını açtı

Hapoel zaferi sonrasında oyunculara toplamda 500 bin Euro prim dağıtan yönetim, Galatasaray maçı öncesinde de harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, derbi primini kişi başı 25 bin TL olarak belirledi.
Şenol Güneşten Galatasaray derbisi yorumu

Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisi yorumu

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Akhisar Belediyespor maçının ardından konuştu....
Dursun Özbek çıldırdı! Beşiktaş...

Dursun Özbek çıldırdı! Beşiktaş...

Igor Tudor'un imza töreni sırasında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş maçının pazartesi gününe alınmasına büyük tepki...
Şenol Güneş meydan okudu!

Şenol Güneş meydan okudu!

Kara Kartal’ın şampiyon hocası, dünkü idmanda futbolcularına şu sözlerle özgüven aşıladı: Türkiye’nin en iyi oynayan futbol takımıyız....
Beşiktaşta Aboubakar üzüntüsü!

Beşiktaş'ta Aboubakar üzüntüsü!

Afrika Kupası’nı kaldırdıktan sonra Süper Lig’e golle dönen Kamerunlu yıldızın Hapoel maçında cezalı olması teknik heyeti düşündürüyor....
Mario Gomezin zor günleri!

Mario Gomez'in zor günleri!

Spor Toto Süper Lig’de geçen sezon şampiyon olan Beşiktaş’ta sergilediği etkili performansla tarihe geçen Mario Gomez’in bu...
Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu....