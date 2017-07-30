Beşiktaş bombayı patlattı! Yıldız oyuncuyla anlaşma tamam

Beşiktaş, Lens ile anlaşmaya vardı, Sunderland'le görüşmeler sürüyor.

Bein Sports'un haberine göre Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Jeremain Lens ile anlaşmaya vardı.

Siyah beyazlı ekip yıldız oyuncunun kulübü Sunderland'le görüşmelerini sürdürüyor.

Grayson sinyali vermişti!

Sunderland menajeri Simon Grayson, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Jeremain Lens ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Simon Grayson yaptığı açıklamada, Lens’in ayrılabileceğini de itiraf etmişti.

‘BİR TRANSFER TEKLİFİ GELİRSE, OLMAYABİLİR’

Lens’in sakatlığı nedeniyle olmadığını söyleyen Grayson, Hollandalı oyuncunun iyileşse bile Championship’İn ilk haftasındaki Derby maçında olmama ihtimalinin olduğunu da ‘Sakatlığının durumu net değil. Ayrıca önümüzdeki bir kaç gün içerisinde bir transfer teklifi gelirse bizimle de olmayabilir. Beklemek ve görmek zorundayız’ sözleriyle dile getirdi.