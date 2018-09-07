Beşiktaş bombayı patlattı! Müthiş golcü

16 Eylül'de yapılacak olan başkanlık seçimine tek aday olarak girecek olan Fikret Orman'ın kazanacağı zaferi transferde büyük bir bomba patlatarak kutlamayı hedeflediği öğrenildi.

Başkan Orman'ın hedefindeki ilk ismin de Palmeiras'ta forma giyen 25 yaşındaki golcü oyuncu Miguel Borja olduğu ortaya çıktı. Başkan Fikret Orman'ın, daha önce kulübü Palmeiras'la görüşmeler yapıp işini bitiremediği Miguel Borja'yı, aynen Vida gibi almak için harekete geçtiği öğrenildi.

Kolombiyalı oyuncunun sözleşmesi 15 Şubat'ta sona eriyor. Borja, bu tarihten itibaren istediği takıma bedelsiz olarak sözleşme imzalayabilecek.

AVRUPA'YA GELMEYİ ÇOK İSTİYOR

Daha önce de Türkiye'ye gelmek istediğini söyleyen Borja'nın Portekizli menajeriyle ilk temaslar da başarılı geçti. Daha önce "Avrupa'da oynama zamanı geldi" diyen Kolombiyalı, Portekizli menajeri aracılığıyla, "Türkiye'de oynayabilirim" mesajı gönderdi.

Tüm planlar yolunda giderse Orman ön temas kurduğu Borja'nın menajerini İstanbul'a getirecek ve ön protokol imzalanacak.Ardından Kolombiyalı golcü için temaslar başlayacak. Eğer takım Avrupa'da yoluna devam ediyorsa kulübü Palmeiras'a çok cüzi oranlarda bonservis bedeli teklif edecek. Aksi taktirde Borja, Haziran ayından itibaren Beşiktaşlı olacak.

Borja, Palmeiras formasıyla 47 resmi maçta 16 gol attı, 3 de asist yaptı ve toplam 19 gole direkt olarak katkıda bulundu. Genç forvet, Kolombiya ekibi Santa Fe formasıyla da 40 karşılaşmada 9 gol atarken, 8 de gol pası verdi.

Sabah