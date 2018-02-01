Beşiktaş bir yıldızla daha söz kesti

Ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, bir futbolcu ile daha söz kesti.

Ocak ayı transfer döneminde Domagoj Vida, Vagner Love ve Cyle Larin'i kadrosuna katan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun planlamaları doğrultusunda önemli bir hamle daha yaptı.

Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş'ın 26 yaşındaki sol bek Sakıb Aytaç ile önümüzdeki sezon sonu için anlaştığı kaydedildi. Siyah-beyazlılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Aytaç için bonservis bedeli ödemeyecek.

Süper Lig'de çeşitli takımlar tarafından takip edilen Sakıb Aytaç'ın gelişiyle Beşiktaş'ta Adriano ve Caner Erkin'den sonra 3 sol bek olacak.

Cenk Tosun'u Everton'a göndererek kasasını dolduran Beşiktaş, devre arasını 4 transfer hamlesiyle kapamış gibi görünüyor. Beşiktaş'ta Vagner Love ve Cyle Larin’in 31 Ocak Çarşamba günü, saat 14.30’da Vodafone Park’ta imza töreni gerçekleştirecek.