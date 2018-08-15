Gomis'ten taraftarlara mesaj var

Gomis'ten taraftarlara mesaj var

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı taraftara sosyal medyadan mesaj verdi.
Emre Akbaba için son teklif yapıldı

Emre Akbaba için son teklif yapıldı

Galatasaray, transferi için uzun süredir uğraş verdiği Alanyasporlu Emre Akbaba için son teklifini yaptı.
Enes Ünal'ın yeni takımı belli gibi

Enes Ünal'ın yeni takımı belli gibi

La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Villarreal forması giyen Enes Ünal'ı transfer ediyor.
Yeni takımı şaşırttı

Yeni takımı şaşırttı

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'yle adı yoğun şekilde anılan ancak Arsenal'de beklenen yükselişi gösteremeyen Joel Campbell'dan İtalya sürprizi geldi.
Bursaspor'dan 2. Lig'e transfer oldu

Bursaspor'dan 2. Lig'e transfer oldu

Suat Kaya'nın çalıştırdığı 2. Lig ekibi Menemenspor, Bursaspor'un genç golcüsü Kubilay Kanatsızkuş'u kiralık olarak renklerine kattı.
Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Transferde adı Süper Lig takımlarıyla anılan Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia'nın eski takımı belli oldu.
İşte Kweuke'nin yeni adresi

İşte Kweuke'nin yeni adresi

Çaykur Rizespor'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Kamerunlu futbolcu golcü Leonard Kweuke'nin yeni takımı belli oldu.
Sezon sonunda bırakacağını açıkladı

Sezon sonunda bırakacağını açıkladı

2005 ve 2006 yıllarında Renault ile Formula 1 şampiyonlukları yaşayan McLaren Renault'nun İspanyol pilotu Fernando Alonso sezon sonunda Formula 1'i bırakacağını açıkladı.

Beşiktaş bir transferi daha bitirdi

Siyah-beyazlı kulübün alt yapısına getirilen Sead Halilagic, ilk transferini yaptı. Boşnak futbol adamı, 15 yaşındaki Bader Aburamadan'ı alt yapıya kazandırdı.

Beşiktaş bir transferi daha bitirdi

Beşiktaş'ta kulüp altyapısının başına getirilen siyah beyazlı takımın eski futbolcusu Sead Halilagic, ilk transferini yaptı.

Tecrübeli Boşnak futbol adamı, Beşiktaş Futbol Okulu'nun önerisi ile İsveç'te yaşayan ve altyapısını da bu ülkede alan genç bir futbolcuyu U15 Takımına kazandırdı.

Siyah beyazlılar, İsveç vatandaşı Filistinli futbolcu Bader Aburamadan'ı altyapısına transfer etti.

Çin'de Talisca şov sürüyor

Çin'de Talisca şov sürüyor

Yeni Talisca La Liga'dan

Yeni Talisca La Liga'dan

Şenol Güneş:

Şenol Güneş: "Başkan görevime son verebilir"


 

Sabah

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Çinde Talisca şov sürüyor

Çin'de Talisca şov sürüyor

Çin Süper takımlarından Guangzhou Evergrande'de forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'nın yüksek peformansı sürüyor.
Beşiktaş bir transferi daha bitirdi

Beşiktaş bir transferi daha bitirdi

Siyah-beyazlı kulübün alt yapısına getirilen Sead Halilagic, ilk transferini yaptı. Boşnak futbol adamı, 15 yaşındaki Bader Aburamadan'ı alt yapıya kazandırdı.
Yeni Talisca La Ligadan

Yeni Talisca La Liga'dan

Anderson Talisca’yla yolların ayrılmasının ardından 10 numara bölgesini yeni bir isimle güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’ın son olarak gündemine yeni bir oyuncuyu aldığı öğrenildi.
Şenol Güneş: Başkan görevime son verebilir

Şenol Güneş: "Başkan görevime son verebilir"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor'u 2-1 yenerek Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.
Beşiktaşın yıldızına tepki: Trip atıyor gibi

Beşiktaş'ın yıldızına tepki: "Trip atıyor gibi"

Beşiktaş'ın Akhisarspor'u 2-1 yendiği maçta bir gol atan Ryan Babel, karşılaşmanın ardından BeIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
Caner Erkin ve Şenol Güneş arasında gerginlik

Caner Erkin ve Şenol Güneş arasında gerginlik

Beşiktaş'ın Akhisarspor'u 2-1 yendiği mücadelenin son anlarında Şenol Güneş'i çileden çıkaran bir olay yaşandı.
Beşiktaş işi ilk yarıda bitirdi

Beşiktaş işi ilk yarıda bitirdi

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk hafta maçında Beşiktaş sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi.
Beşiktaş kaleci sorununu çözdü

Beşiktaş kaleci sorununu çözdü

Kaleci transferi arayışında olan Beşiktaş, Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina'yı transfer etme konusunda önemli bir adım attı.
Şenol Güneş: Şartlar ne olursa olsun 2,3-0 yapabilirdik

Şenol Güneş: "Şartlar ne olursa olsun 2,3-0 yapabilirdik"

Şenol Güneş Lask Linz maçını değerlendirdi, zeminin oyunlarını etkilediğini söyledi.
Beşiktaş İstanbulda avantajı kaptı

Beşiktaş İstanbul'da avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, LASK Linz'i evinde 1-0 mağlup etti.
Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassai'nin

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grubu son maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu....
Talisca attığı golün şifresini verdi

Talisca attığı golün şifresini verdi

Beşiktaş'ın beraberlik golünü atarak üst turu getiren Talisca, maç sonunda açıklamalar yaptı....
İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük

"İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük"

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Pepe, maçın ardından açıklamalar yaptı....
Başarının yüzde 51i taraftarın

"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu....
Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tecrübeli kaleci Fabri ile...
Mustafa Pektemeke talip var

Mustafa Pektemek'e talip var

Beşiktaş’ın kadro rotasyonunda şans bulamayan Mustafa Pektemek’e eski hocası talip oldu....