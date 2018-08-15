Beşiktaş bir transferi daha bitirdi

Siyah-beyazlı kulübün alt yapısına getirilen Sead Halilagic, ilk transferini yaptı. Boşnak futbol adamı, 15 yaşındaki Bader Aburamadan'ı alt yapıya kazandırdı.

Beşiktaş'ta kulüp altyapısının başına getirilen siyah beyazlı takımın eski futbolcusu Sead Halilagic, ilk transferini yaptı.

Tecrübeli Boşnak futbol adamı, Beşiktaş Futbol Okulu'nun önerisi ile İsveç'te yaşayan ve altyapısını da bu ülkede alan genç bir futbolcuyu U15 Takımına kazandırdı.

Siyah beyazlılar, İsveç vatandaşı Filistinli futbolcu Bader Aburamadan'ı altyapısına transfer etti.

Sabah