Beşiktaş bir transferi daha bitirdi!

Siyah-Beyazlılar’ın 2 sezondur peşinden koştuğu Domagoj Vida konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda Hırvat stoperi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren yönetim, bu konuda mutlu sona yaklaştı.

Vida’nın temsilciliğini yapan menajer Uğur Avadan, Fanatik’e yaptığı özel açıklamada yıldız futbolcu için Beşiktaş ve Dinamo Kiev yetkililerinin bu hafta resmi görüşme gerçekleştireceğini söyledi.

‘Önemli bir transfer başarısı’

Avadan, “Beşiktaş yöneticileri, yarınki Şampiyonlar Ligi kurasının ardından Ukrayna’ya gidip Dinamo Kiev yönetimiyle görüşecek. Bu, resmi olarak ilk temas olacak. Vida da bu görüşmeyi bekliyor. Onun cephesinden bir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı. Başarılı menacer, tarafların Vida’nın bonservisi için anlaşacaklarını düşündüğünü söyleyerek, “Eğer şimdi olmazsa Vida, ocak ayında takımdan bedelsiz ayrılacak. Değeri 10 milyon Euro olan böyle önemli bir futbolcuyu bedava almak bence büyük bir transfer başarısı olur” yorumunda bulundu.

Cim Bom ve Fener’i reddetti

Beşiktaş’la 3,5 yıllık ön anlaşmaya imza atan Domagoj Vida’nın, maaş ve bonus detaylarının bile konuşulduğu öğrenilirken Siyah-Beyazlılar’ın başarılı futbolcuyu en geç gelecek hafta İstanbul’a getirmeyi planladığı öğrenildi. Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da Vida için temasta bulunduğu ancak başarılı futbolcunun Beşiktaş’la anlaştığı için bu 2 kulübün önerisini geri çevirdiği bildirildi.

10 milyondan 2 milyona...

2 sezon önce İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile Everton’dan da transfer teklifleri alan Dinamo Kiev,

oyuncusu için 10 milyon Euro’luk (40 milyon TL) değer biçmiş ancak bu bedeli karşılayan bir takım olmamıştı. Ocak ayında oyuncusunu elinden bedavaya kaptırma durumu bulunan Ukrayna ekibinin, bundan dolayı Beşiktaş’ın 2 milyon Euro’luk (8 milyon TL) önerisini kabul etmeye mecbur kaldığı belirtildi.

Eşi, ev bakmaya hazır

Geçtiğimiz Haziran ayında Hırvat güzel Ivane Gugic’le evlenen Vida’nın, 4,5 yıl görev yaptığı Dinamo Kiev’de sıkıldığı ve yeni bir macera için Beşiktaş’a, ‘Evet’ dediği ifade edildi. Kulüplerin anlaşması halinde yıldız ismin haftaya İstanbul’a gelip imzayı atacağı ve eşiyle birlikte yeni ev bakacağı dile getirildi.

Dinamo Kiev’le 4 kupa kaldırdı

Dinamo Zagreb’ten 2013 yılında Dinamo Kiev’e 5 milyon Euro (20 milyon TL) karşılığında transfer olan Domagoj Vida, Ukrayna Ligi temsilcisinde toplamda 150 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 143’ünde ilk 11’de sahada olan Vida, 12 gol attı. Kiev’le birlikte 2014-15, 2015-16 sezonlarında lig şampiyonluğu, 2013-14, 2014-15’te de kupa şampiyonluğu yaşayan Vida, Dinamo Zagreb’te de Hırvat Kupası ve Hırvat Ligi sevinçleri yaşamıştı.