Kocaman'ın gözdesi elden kaçtı

Kocaman'ın gözdesi elden kaçtı

Atiker Konyaspor, Jagos Vukovic'in Olympiakos'a transfer olduğunu duyurdu.
Sevilla'nın transferi Galatasaray'ı daha çok sevindirdi

Sevilla'nın transferi Galatasaray'ı daha çok sevindirdi

Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği Lille'in sağ beki Sebastien Corchia, Sevilla'ya transfer oldu.
Mariano, Feghouli derken 2 yıldız daha geliyor!

Mariano, Feghouli derken 2 yıldız daha geliyor!

Galatasaray’da Mariano ve Feghouli’nin de bitmesinin ardından geriye sadece ön libero takviyesi kaldı. Tudor; Lemina, Imbula ve Vainqueur üçlüsünden 2’sini kadrosunda görmek istiyor.
Büyük müjde! Cavanda'ya talip var

Büyük müjde! Cavanda'ya talip var

Sivasspor, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Cavana için harekete geçti.
Kjaer için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapıldı

Kjaer için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapıldı

Uzun süredir Simon Kjaer’in peşini bırakmayan Milan, Fenerbahçe’ye 12 milyon Euro’luk resmi teklifini yaptı. Sarı- Lacivertliler ise satmaya sıcak baktığı Danimarkalı stoperi için 15 milyon euro talep etti.
Tamer Tuna Beşiktaş'tan o ismi istiyor

Tamer Tuna Beşiktaş'tan o ismi istiyor

Kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Tolga Zengin’i düşünüyor. Teknik direktör Tamer Tuna, Beşiktaş’tan öğrencisine bizzat teklifte bulunacak.
Mesut Özil'den kafaları karıştıran transfer açıklaması

Mesut Özil'den kafaları karıştıran transfer açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, tercihinin takımda kalmaktan yana olduğunu belirtti.
Atletico Madrid'ten olaylı transfer!

Atletico Madrid'ten olaylı transfer!

FIFA tarafından 2018 ocak ayına kadar transfer yasağı olan Atletico Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun en tartışmalı transferlerinden birini gerçekleştirdi.

Beşiktaş bir transferi daha bitirdi!

Transferde sessizliğini koruyan Beşiktaş Gaziantapsor'dan Orkan Çınar'ı renklerine bağladı. 4 yıllık anlaşma sağlandı. Genç oyuncu Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak.

Beşiktaş bir transferi daha bitirdi!

Gaziantepspor forması giyen Orkan Çınar Beşiktaş'ta.

Siyah-Beyazlı kulüp genç yıldızın transferini bitirdi. Resmi açıklama birkaç gün içinde yapılacak.

21 yaşındaki orta saha futbolcusu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Orkan Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak.

Gaziantepspor'a ise 2 milyon civarında bonservis ödeneceği öğrenildi. Süper Lig'de son iki sezonda 56 maça çıkan Orkan 6 gol atmıştı.

Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!

Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!

Marcelo gitti, yerine 3 aday belirlendi

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4 koldan golcü taarruzu!


 

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Beşiktaş bir transferi daha bitirdi!

Beşiktaş bir transferi daha bitirdi!

Transferde sessizliğini koruyan Beşiktaş Gaziantapsor'dan Orkan Çınar'ı renklerine bağladı. 4 yıllık anlaşma sağlandı. Genç oyuncu Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak.
Beşiktaş transferi KAPa bildirdi!

Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Marcelo için Lyon ile 8.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlılar, transferi KAP'a bildirdi. Brezilyalı stoper, sağlık kontrolü için Lyon'a gitti.
Marcelo gitti, yerine 3 aday belirlendi

Marcelo gitti, yerine 3 aday belirlendi

Pepe'yi kadrosuna katan ancak Marcelo'yu da Lyon'a gönderen Beşiktaş'ta stoper arayışları hız kazandı. İlk etapta 3 isim ön plana çıkıyor: Vida, Badstuber ve Kolarov.
4 koldan golcü taarruzu!

4 koldan golcü taarruzu!

Marcelo için Lyon ile 8.5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varan Beşiktaş, gözünü forvet transferine çevirdi. Siyah Beyazlılar’ın listesindeki ilk isim Andre Pierre Gignac.
Tamer Tuna Beşiktaştan o ismi istiyor

Tamer Tuna Beşiktaş'tan o ismi istiyor

Kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Tolga Zengin’i düşünüyor. Teknik direktör Tamer Tuna, Beşiktaş’tan öğrencisine bizzat teklifte bulunacak.
Oğuzhan için 11 milyon Euroyu gözden çıkardılar

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Aboubakardan Beşiktaşı şok eden açıklama!

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Birkaç gün içinde İstanbula imzaya geliyor!

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