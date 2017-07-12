Beşiktaş bir transferi daha bitirdi!

Beşiktaş'a Talisca'dan bir kötü haber daha!

Talisca’nın, Premier Lig için gerekli çalışma izni koşullarını karşılamasa da İngiltere Futbol Federasyonu’nun raporuna örnek isim olarak girmesi Manchester United veya başka bir Ada kulübüne transferinin önündeki engeli ortadan kaldırıyor.