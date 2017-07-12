Beşiktaş bir transferi daha bitirdi!
Transferde sessizliğini koruyan Beşiktaş Gaziantapsor'dan Orkan Çınar'ı renklerine bağladı. 4 yıllık anlaşma sağlandı. Genç oyuncu Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak.
Gaziantepspor forması giyen Orkan Çınar Beşiktaş'ta.
Siyah-Beyazlı kulüp genç yıldızın transferini bitirdi. Resmi açıklama birkaç gün içinde yapılacak.
21 yaşındaki orta saha futbolcusu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Orkan Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak.
Gaziantepspor'a ise 2 milyon civarında bonservis ödeneceği öğrenildi. Süper Lig'de son iki sezonda 56 maça çıkan Orkan 6 gol atmıştı.
Fanatik
İlk yorumu siz yapın!