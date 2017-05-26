Fenerbahçe'ye yılın müjdesi!

Fenerbahçe'ye yılın müjdesi!

Bir sezon aradan sonra Süper Lig’e geri dönen Yiğidolar, Antepli Ghilas’la söz kestikten sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Kırmızı-Beyazlılar, Fenerbahçe’de gözden düşen Emenike’ye teklif götürmeye hazırlanıyor.
Kjaer'in menajerinden Inter itirafı!

Kjaer'in menajerinden Inter itirafı!

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Messi'nin yeni hocası belli oldu!

Messi'nin yeni hocası belli oldu!

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Babası istedi, Serdar Taşçı Trabzonspor ile ön protokol imzaladı. Trabzonspor, Serdar Taşçı'nın transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.
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Valentino Rossi kaza yaparak hastaneye kaldırıldı!

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AYRILIK! Yeni takımı bile belli

AYRILIK! Yeni takımı bile belli

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen pasör Ezgi Dilik'i transfer etti.

Beşiktaş bir transferi daha bitirdi!

Beşiktaş, milli futbolcu Caner Erkin'in transferi için Inter ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş bir transferi daha bitirdi!

Beşiktaş, Caner Erkin'i bonservisiyle kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar bir süredir pazarlık halinde oldukları Inter ile 750 bin Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Caner'in bonservisini iki taksit halinde ödeyecek. Yönetim 375 bin Euro'luk ilk taksidi bu sezon, diğer taksidi ise gelecek sezon başında Inter Kulübü'ne yatıracak. Milli futbolcuyla da 3 yıllık yeni mukavele yapılacak.

Beşiktaş adına görüşmeleri yürüten Futbol Şube Sorumlusu Umut Güner'in kısa süre içinde İtalya'ya giderek sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Siyah beyazlıların sezon başında 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniye bu sezon sadece 9 maçta forma giydi.

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