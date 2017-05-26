Beşiktaş bir transferi daha bitirdi!

Beşiktaş, milli futbolcu Caner Erkin'in transferi için Inter ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Caner Erkin'i bonservisiyle kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar bir süredir pazarlık halinde oldukları Inter ile 750 bin Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Caner'in bonservisini iki taksit halinde ödeyecek. Yönetim 375 bin Euro'luk ilk taksidi bu sezon, diğer taksidi ise gelecek sezon başında Inter Kulübü'ne yatıracak. Milli futbolcuyla da 3 yıllık yeni mukavele yapılacak.

Beşiktaş adına görüşmeleri yürüten Futbol Şube Sorumlusu Umut Güner'in kısa süre içinde İtalya'ya giderek sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Siyah beyazlıların sezon başında 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniye bu sezon sadece 9 maçta forma giydi.

Ntvspor