Beşiktaş Benficanın ocağına incir ağacı dikti

Benfica, Talisca’ya gelen 30 milyon euroluk teklifin geri çevrilmesinin nedeni olarak Beşiktaş’ı gösterdi. Portekiz ekibi, büyük bir fırsatın kaçtığını düşünüyor.

Sezon sonunda Benfica’ya geri dönecek olan Anderson Talisca için Çin ekibi Changchun Yatai 30 milyon euroluk bir teklif sunmuştu. Portekiz kulübü gelen teklifi 40 milyon euro civarına çekmeye çalışıyordu fakat Brezilyalı futbolcu, Çin’e gitmeyi reddetti. Benfica eğer Talisca’yı satsaydı Beşiktaş’a da kendilerine ödenen 5 milyon euroluk kiralama bedelini geri verecekti. Beşiktaş, bu bedeli kabul etseydi Talisca gitmek zorunda kalacaktı. Yöneticiler, Portekiz basınına yaptığı açıklamada büyük bir fırsat kaçırdıklarını, bunun en büyük sorumlusunun da Beşiktaş olduğunu söyledi.

GÜNEŞ BEKLENİYOR

Portekizliler, 30 milyon euroluk teklifin reddedilmesi sebebiyle büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Öte yandan Siyah-Beyazlı yöneticiler Talisca için Şenol Güneş’in raporunu bekliyor. İdareciler, Güneş, ‘alın’ dediği takdirde girişimlere başlayacak. Tabii Sambacı için 30 milyon eurolara çıkılması söz konusu değil.

Akşam