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Beşiktaş avantajı kaptı: 1-1

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile 1-1 berabere kaldı ve rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.

Beşiktaş avantajı kaptı: 1-1

Hapoel Beer Sheva'yı eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu'na kalan temsilcimiz Beşiktaş, Yunanistan'da oynadığı ilk maçta Olympiakos önünde avantaj yakaladı. İlk yarıda tutuk bir görüntü veren Siyah-Beyazlılar, ikinci yarıda oyuna tamamen hükmetti. Beraberlik golünün yanı sıra sayısız gol pozisyonlarından da yararlanamayan Beşiktaş, Vodafone Arena'da oynanacak rövanş maçı için avantajı kaptı.

Maçtan dakikalar şöyle;

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Olympiakos'a konuk oluyor. Mücadele hakem Danny Makkelie'nin düdüğü ile başladı.

Mücadelenin henüz birinci dakikası dolmadan Tolgay'ın yarı sahamızda yapmış olduğu faul sonrası Olympiakos serbest vuruş kazandı. Fortounis'ın kullandığı serbest vuruş barajdan döndü.

Karşılaşmanın ilk şutu temsilcimiz Beşiktaş'tan geldi. Korneri paslaşarak kullanan Siyah-Beyazlılar'da Quaresma'nın ceza sahası dışından yapmış olduğu vuruş auta gitti. 15. dakikada Olympiakos, Beşiktaş yarı sahasına etkili geldi. Tolgay Arslan'ın tehlikeli yerde yapmışş olduğu faul sonrası hakem faul verdi ve Tolgay'a sarı kart gösterdi. Tolgay gördüğü bu kart sonucunda cezalı duruma düştü. Genç futbolcu Vodafone Arena'da oynanacak olan rövanş maçında forma giyemeyecek.

18. dakikada ev sahibi Olympiakos da ilk isabetli şutunu çekmiş oldu. Tarık El Younoussi'nin zayıf şutu Fabri'de kaldı.

Cambiasso golü attı

37. dakikada Olympiakos tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Tosic topu uzaklaştırmayı başaramadı ve ceza sahasına yapılan ortada Cambiasso'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0

Golden sonra Olympiakos yarı sahasında gol arayan Beşiktaş 40. dakikada Talisca'nın yerde kalmasıyla tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Brezilyalı futbolcunun vuruşu üstten auta gitti.

İlk yarı Olympiakos'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Sarı kartı bulunan Tolgay oyundan çıkarken Oğuzhan oyuna girdi.

Beşiktaş ikinci yarıya etkili başladı. 48. dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Talisca'nın etkili kafa vuruşunu kaleci güçlükle kornere çeldi. Kullanılan kornerinardından ceza sahasında oluşan karambolde Talisca'nın şutu direk dibinden auta çıktı.

Aboubakar'dan harika gol!

53. dakikada Olympiakos kalecisinin yapmış olduğu hata sonrası Vincent Aboubakar topu kaptı,  ceza sahasına girmeden vuruşunu yapan Kamerunlu golcü topu filelerle buluşturdu: 1-1

Olympiakos defansı çizgiden çıkardı!

Beşiktaş berbaerlik golünden sonra 2. gol için saldırmaya başladı. yarı sahasından hızlı çıkan Siyah-Beyazlılar'da Talisca'nın paşında sol içte Oğzuhan topla buluştu ve ceza sahası içinde boş durumda bulunan Quaresma'ya güzel bir pas verdi. Portekizli futbolcunun şutu kaleciden dönü ve top Babel'de kaldı. Babel'in ceza sahası içinden vuruşu kaeciyi geçti ancak çizgiden Olympiakos savunması son anda topu uzaklaştırdı.

66. dakikada Marcelo'nun rakibini çekmesi sonrası hakem sarı kartını gösterdi.

Kalan dakiklarda Beşiktaş, ikinci golü bulacak pozisyonları buldu ama bir türlü ikinci golü atamadı ve maç 1-1 sona erdi. Beşiktaş bu sonuçla rövanş maçı öncesinde avantajlı skoru cebine koydu.

İLK 11'LER

OLYMPIAKOS: Leali, Figueiras, Retsos, Botia, Cissokho, Cambiasso, Romao, Manthatis, Fortounis, Elyounoussi, Ansarifard

Yedekler: Choutesiotis, Manuel da Costa, Cardozo, Marko Marin, Alberto de la Bella, Andre MArtins, Androutsos

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Beck, Atınç, Gökhan İnler, Oğuzhan, Cenk

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