La Liga ekibi, Süper Lig devlerinin elinden kaptı

La Liga ekibi, Süper Lig devlerinin elinden kaptı

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Loic Remy'nin, Levante ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'a büyük şok! Elde kaldı

Beşiktaş'a büyük şok! Elde kaldı

Beşiktaş'ta Ukraynalı kaleci Denys Boyko şoku yaşanıyor.
Cimbom'un gözdesi Fransa'da gol krallığına gidiyor

Cimbom'un gözdesi Fransa'da gol krallığına gidiyor

Ümt Milli Takımı'nda da forma giyen Umut Bozok, Fransa'da fırtına gibi esiyor.
Giroud geliyor mu? Menajeri açıkladı

Giroud geliyor mu? Menajeri açıkladı

Adı Beşiktaş'la transfer dedikodularına karışan Olivier Giroud konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Arsenalli yıldızın menajeri, Fransız basınına yaptığı açıklamada oyuncusunun Beşiktaş'a olası transferi hakkında konuştu.
Galatasaray'da Pogba iddiası

Galatasaray'da Pogba iddiası

Savunmaya yapılacak takviye doğrultusunda birçok oyuncuyla görüşen Galatasaray’ın gündemine gelen son isim, St. Etienne’den Florentin Pogba oldu.
Bambaşka bir Lens

Bambaşka bir Lens

Kara Kartal’ın Hollandalı yıldızı, Antalya kampında adeta coştu! Sezonun ilk yarısındaki performansı eleştirilen 30 yaşındaki futbolcu, Belek’teki takım çalışmalarına yüksek formuyla damga vurdu.
Jose Sosa'da sona gelindi

Jose Sosa'da sona gelindi

Trabzonspor yönetimi, yarım sezonluk kiralık anlaşmaya vardığı Jose Sosa'nın bonservisini almak için Milan'a gerekli olan ödemeleri yapmaya hazırlanıyor.
RVP'ye 1 milyon euro daha

RVP'ye 1 milyon euro daha

F.Bahçe yönetimi ile Van Persie sonunda anlaştı. Hollandalı, yarım sezonluk parasının bir kısmını alıp sözleşmesini feshedecek.

Beşiktaş Antalya'dan 3 puanla döndü

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalyaspor deplasmanıyla başlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş Antalyadan 3 puanla döndü

Süper Lig'in ilk yarısına Sivasspor mağlubiyetiyle veda eden Beşiktaş, ikinci yarıya Antalyaspor galibiyetiyle başladı. Talisca'nın 2 golüyle 3 puana ulaşan Siyah-Beyazlılar, Başakşehir ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının açılmasını engelledi.

Maçtan Dakikalar şöyle;

Beşiktaş, Süper Lig’de ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Antalyaspor, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor. Mücadele Halis Özkahya'nın düdüğüyle başladı. Siyah-Beyazlılar'da yeni transfer Domagoj Vida, ilk defa resmi bir maçta Beşiktaş formasını giydi.

Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak, konuk ekip Beşiktaş'tan geldi. 7. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel, çizgiye indi ve penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Talisca'nın şık vuruşu auta gitti!

Antalyaspor ilk şutta golü buldu!

8. dakikada Quaresma'nın kaptırdığı topu sonucunda Deniz Kadah'ın ortasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Charles, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi ve Antalyaspor 1-0 öne geçti.

20. dakikada Caner Erkin yaptığı baskıyla topu kaptı ve hemen Talisca'ya pasını verdi. Talisca'dan topu alan negredo'nun vuruşunu Ferhat, rahat bir şekilde kurtardı.

24. dakikada Babel'in kafayla indirdiği topta Talisca'nın attığı gol, faul gerekçesiyle hakem Halis Özkahya tarafından iptal edildi.

30. dakikada Beşiktaş'ta Caner'in getiridği topta Atiba'nın ortasına düzgün vuran Talisca, topu filelerle buluşturdu ve maça eşitlik getirdi.

45. dakikada gelişen Beşiktaş atağında talisca'nın pasında topla buluşan Quaresma ceza sahasına girdi ve şutunu çekti ancak top direkten oyun alanına geri döndü.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı Antalyaspor'un vuruiu ie başladı.

Fabri'den müthiş kurtarış!

İkinci yarınmın hemen başında Antalyaspor, müthiş bir pozisyondan yararlanamadı. 46. dakikada savunmanın arkasına sarkan Emre Güral topla buluştu ve Fabri ile karşı karşıya kaldı. İspanyol kaleci Emre'nin şutunu kurtardı ancak top yine Emre'nin önünde kaldı. Emre Güral'ın sağ çaprazdan vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

49'da Antalyaspor defansı geriye pasta büyük hata yaptı. Ancak Alvaro Negredo topun kontrolünü sağlayamadı.

Yine Talisca yine gol!

53. dakikada Beşiktaş, Antalyaspor kalesini abluka altına aldı. Oğuzhan,Talisca ve Negredo'nun seri paslaşmaları sonrasında topu önünde bulan Talisca'nın vuruşu kaleciden sekti ve Quaresma'nın önünde kaldı. Quaresma'nın arka direğe yaptığı ortaya Talisca kafayla vurdu ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

60. dakikada Antalyaspor'da Musa Nizam oyundan çıktı ve yerine Sakıb Aytaç girdi.

69. dakikada Beşiktaş'ta ilk oyuncu değişikliği gerçekleşti ve Oğuzhan çıktı yerine Tolgay girdi. 76'da ise caner çıktı Gökhan Gönül girdi. Antalyaspor'da ise Mustafa oyundan çıktı. Harun Alpsoy oyunda.

83. dakikada Gökhan Gönül savunmadan kaptığı topla hızla Antalyaspor yarı  sahasına hareketlendi. Gökhan'ın pasında topla buluşan Babel bekletmeden topu Tolgay'a verdi. Tolgay'ın şutu auta çıktı.

83. dakikada Babel çıktı ve yerine Lens girdi.

89'da Quaresma'nın ceza sahası dışından şutu az farkla dışarı gitti.

90+3. dakikada Anderson Talisca 3. gole çok yaklaştı. Brezilyalı yıldızın uzaktan sert şutu direkten dışarı çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, Antalya deplasmanından 3 puanla dönerek sezonun  ikinci yarısına galibiyetle başladı.

TAKIM KADROLARI

Antalyaspor: Ferhat, Sangare, Celutska, Diego, Musa, Zeki, Danilo, Charles, El Kabir, Deniz Kadah, Emre Güral

Yedekler: Boffin, Ozan, Yusuf, Chico, Harun, Sakıb, Oğuzhan, Hamdi

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Medel, Vida, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Negredo

Yedekler: Tolga, Utku, Gökhan, Mitrovic, Fatih, Necip, Tolgay, Lens, Mustafa

Maçtan Notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor karşısında son lig karşılaşmasına göre sahaya 3 değişiklikle çıktı.

Süper Lig’de 23 Aralık’ta Demir Grup Sivasspor ile oynanan 17. hafta maçının ilk 11’inde yer alan, ancak sakatlıkları dolayısıyla kadroya alınmayan Pepe ve Tosic ile Gökhan Gönül’ün yerine defansta yeni transfer Vida ve Caner Erkin ile orta sahada Oğuzhan Özyakup forma şansı buldu.

Vida ilk lig maçına çıktı

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde 4,5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattığı Domagoj Vida, siyah-beyazlı formayla ilk lig maçına çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Hırvat oyuncuya savunma göbeğinde görev verdi.

Antalyaspor’da 4 değişiklik

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu’da, 22 Aralık’ta 3-1 galip ayrıldıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11’inde 4 değişiklik yaptı. Chico, Sakıb Aytaç, Vainquer, Maicon’un yerine Celustka, Musa Nizam, Zeki Yıldırım ve Danilo ilk 11’de sahaya çıktı.

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu’da izledi.

Tribünler doldu

Antalyaspor taraftarı, Beşiktaş maçında takımını yalnız bırakmadı. Tribünleri dolduran kırmızı-beyazlı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Yaklaşık 500 kişilik Beşiktaş taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.

Samuel Eto'o bombası

Samuel Eto'o bombası

Jeremy Menez'in yeni adresi belli oldu

Jeremy Menez'in yeni adresi belli oldu

Deniz Kadah Süper Lig devine...

Deniz Kadah Süper Lig devine...


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Beşiktaş Antalyadan 3 puanla döndü

Beşiktaş Antalya'dan 3 puanla döndü

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalyaspor deplasmanıyla başlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Samuel Etoo bombası

Samuel Eto'o bombası

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Antalyaspor'un dünyaca ünlü golcüsü kendisine gelen flaş teklifi değerlendirecek.
Jeremy Menezin yeni adresi belli oldu

Jeremy Menez'in yeni adresi belli oldu

Sezon başında büyük umutlarla Antalyaspor’a transfer edilen Jeremy Menez ile Antalyaspor’un yolları ayrıldı. Fransız futbolcu, Meksika ekibi Club America’ya transfer oldu.
Deniz Kadah Süper Lig devine...

Deniz Kadah Süper Lig devine...

Gol yollarında yaşanan sıkıntıya dikkat çeken ve Burak Yılmaz’ın yükünü hafifletmeleri gerektiğini dillendiren Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın Antalya’dan eski öğrencisi Deniz Kadah’ı takıma katmak istediği öğrenildi.
Eşyalarını toplayıp şehirden ayrıldı!

Eşyalarını toplayıp şehirden ayrıldı!

Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Samir Nasri'de flaş gelişme.
Süper Lig deviyle ön görüşme yaptığını itiraf etti

Süper Lig deviyle ön görüşme yaptığını itiraf etti

Süper Lig devlerinin gözdesi Antalyaspor'un sol beki Sakıb Aytaç transfer görüşmesini doğruladı.
Igor Tudora Süper Ligden sürpriz talip

Igor Tudor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Başkan Ali Şafak Öztürk’ün istifasıyla birlikte Teknik Direktör Leonardo Araujo ile yollarını ayıran Antalyaspor, yeni teknik direktörü için sürpriz bir ismi gündemine aldı.
6 aylığına Süper Lig devine geliyor

6 aylığına Süper Lig devine geliyor

Maddi olarak kötü bir sürece giren Antalyaspor, Eto'o'yu devre arasında Fenerbahçe'ye gönderecek.
Antalyasporda Samuel Etoo depremi

Antalyaspor'da Samuel Eto'o depremi

Antalyaspor'un yıldız golcüsü Samuel Eto'o'nun eski takımı Real Mallarco'ya transfer olacağı tahmin ediliyor.
İtalyan gazeteci Di Marzio, Leonardonun istifa ettiğini açıkladı

İtalyan gazeteci Di Marzio, Leonardo'nun istifa ettiğini açıkladı

İtalyan gazeteci Di Marzio, Antalyaspor teknik direktörü Leonardo'nun görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Çebiden maç sonu çok sert sözler: Tetikçi...

Çebi'den maç sonu çok sert sözler: "Tetikçi..."

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk hakkında çok sert açıklamalarda bulundu....
Geçmiş olsun Antalyaspor!

Geçmiş olsun Antalyaspor!

Antalyasporlu taraftarları taşıyan otobüs Akseki-Manavgat yolunda devrildi, Kırmızı-Beyazlı 3 taraftar yaralandı....
Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu....
Etoo Antalyaspora hayat verdi

Eto'o Antalyaspor'a hayat verdi

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti....
Etoo ile uğraşacak değiliz, gidecekse gitsin

"Eto'o ile uğraşacak değiliz, gidecekse gitsin"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transferde adı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımlarla anılan Kamerunlu yıldız futbolcu...
Çalımbay: Galatasaraylı oyuncuyla anlaştık

Çalımbay: "Galatasaraylı oyuncuyla anlaştık"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'dan Salih Dursun ile anlaştıklarını söyledi....