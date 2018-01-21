Beşiktaş Antalyadan 3 puanla döndü

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalyaspor deplasmanıyla başlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Süper Lig'in ilk yarısına Sivasspor mağlubiyetiyle veda eden Beşiktaş, ikinci yarıya Antalyaspor galibiyetiyle başladı. Talisca'nın 2 golüyle 3 puana ulaşan Siyah-Beyazlılar, Başakşehir ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının açılmasını engelledi.

Maçtan Dakikalar şöyle;

Beşiktaş, Süper Lig’de ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Antalyaspor, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor. Mücadele Halis Özkahya'nın düdüğüyle başladı. Siyah-Beyazlılar'da yeni transfer Domagoj Vida, ilk defa resmi bir maçta Beşiktaş formasını giydi.

Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak, konuk ekip Beşiktaş'tan geldi. 7. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel, çizgiye indi ve penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Talisca'nın şık vuruşu auta gitti!

Antalyaspor ilk şutta golü buldu!

8. dakikada Quaresma'nın kaptırdığı topu sonucunda Deniz Kadah'ın ortasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Charles, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi ve Antalyaspor 1-0 öne geçti.

20. dakikada Caner Erkin yaptığı baskıyla topu kaptı ve hemen Talisca'ya pasını verdi. Talisca'dan topu alan negredo'nun vuruşunu Ferhat, rahat bir şekilde kurtardı.

24. dakikada Babel'in kafayla indirdiği topta Talisca'nın attığı gol, faul gerekçesiyle hakem Halis Özkahya tarafından iptal edildi.

30. dakikada Beşiktaş'ta Caner'in getiridği topta Atiba'nın ortasına düzgün vuran Talisca, topu filelerle buluşturdu ve maça eşitlik getirdi.

45. dakikada gelişen Beşiktaş atağında talisca'nın pasında topla buluşan Quaresma ceza sahasına girdi ve şutunu çekti ancak top direkten oyun alanına geri döndü.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı Antalyaspor'un vuruiu ie başladı.

Fabri'den müthiş kurtarış!

İkinci yarınmın hemen başında Antalyaspor, müthiş bir pozisyondan yararlanamadı. 46. dakikada savunmanın arkasına sarkan Emre Güral topla buluştu ve Fabri ile karşı karşıya kaldı. İspanyol kaleci Emre'nin şutunu kurtardı ancak top yine Emre'nin önünde kaldı. Emre Güral'ın sağ çaprazdan vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

49'da Antalyaspor defansı geriye pasta büyük hata yaptı. Ancak Alvaro Negredo topun kontrolünü sağlayamadı.

Yine Talisca yine gol!

53. dakikada Beşiktaş, Antalyaspor kalesini abluka altına aldı. Oğuzhan,Talisca ve Negredo'nun seri paslaşmaları sonrasında topu önünde bulan Talisca'nın vuruşu kaleciden sekti ve Quaresma'nın önünde kaldı. Quaresma'nın arka direğe yaptığı ortaya Talisca kafayla vurdu ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

60. dakikada Antalyaspor'da Musa Nizam oyundan çıktı ve yerine Sakıb Aytaç girdi.

69. dakikada Beşiktaş'ta ilk oyuncu değişikliği gerçekleşti ve Oğuzhan çıktı yerine Tolgay girdi. 76'da ise caner çıktı Gökhan Gönül girdi. Antalyaspor'da ise Mustafa oyundan çıktı. Harun Alpsoy oyunda.

83. dakikada Gökhan Gönül savunmadan kaptığı topla hızla Antalyaspor yarı sahasına hareketlendi. Gökhan'ın pasında topla buluşan Babel bekletmeden topu Tolgay'a verdi. Tolgay'ın şutu auta çıktı.

83. dakikada Babel çıktı ve yerine Lens girdi.

89'da Quaresma'nın ceza sahası dışından şutu az farkla dışarı gitti.

90+3. dakikada Anderson Talisca 3. gole çok yaklaştı. Brezilyalı yıldızın uzaktan sert şutu direkten dışarı çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, Antalya deplasmanından 3 puanla dönerek sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı.

TAKIM KADROLARI

Antalyaspor: Ferhat, Sangare, Celutska, Diego, Musa, Zeki, Danilo, Charles, El Kabir, Deniz Kadah, Emre Güral

Yedekler: Boffin, Ozan, Yusuf, Chico, Harun, Sakıb, Oğuzhan, Hamdi

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Medel, Vida, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Negredo

Yedekler: Tolga, Utku, Gökhan, Mitrovic, Fatih, Necip, Tolgay, Lens, Mustafa

Maçtan Notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor karşısında son lig karşılaşmasına göre sahaya 3 değişiklikle çıktı.

Süper Lig’de 23 Aralık’ta Demir Grup Sivasspor ile oynanan 17. hafta maçının ilk 11’inde yer alan, ancak sakatlıkları dolayısıyla kadroya alınmayan Pepe ve Tosic ile Gökhan Gönül’ün yerine defansta yeni transfer Vida ve Caner Erkin ile orta sahada Oğuzhan Özyakup forma şansı buldu.

Vida ilk lig maçına çıktı

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde 4,5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattığı Domagoj Vida, siyah-beyazlı formayla ilk lig maçına çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Hırvat oyuncuya savunma göbeğinde görev verdi.

Antalyaspor’da 4 değişiklik

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu’da, 22 Aralık’ta 3-1 galip ayrıldıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11’inde 4 değişiklik yaptı. Chico, Sakıb Aytaç, Vainquer, Maicon’un yerine Celustka, Musa Nizam, Zeki Yıldırım ve Danilo ilk 11’de sahaya çıktı.

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu’da izledi.

Tribünler doldu

Antalyaspor taraftarı, Beşiktaş maçında takımını yalnız bırakmadı. Tribünleri dolduran kırmızı-beyazlı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Yaklaşık 500 kişilik Beşiktaş taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.