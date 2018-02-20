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Beşiktaş Almanyada dağıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımına 5-0 mağlup oldu. Allianz Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi ekibe farklı galibiyeti getiren golleri 43 ve 66'da Müller, 53'te Coman, 79 ve 88'de Lewandowski kaydetti.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida 16. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 14 Mart Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak ve tur atlayan takım çeyrek finale yükselecek.

Stat: Allianz Arena (Almanya)

Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Şovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)

Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Müller, Vidal, Rodriguez (Dk. 44. Robben), Coman, Lewandowski

Teknik Direktör: Jupp Heynckes

Beşiktaş: Fabricio, Adriano, Pepe, Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Vagner Love

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Dk. 43 ve Dk. 66 Thomas Müller, Dk. 53 Kingsley Coman, Dk. 79 ve Dk. 88 Robert Lewandowski (Bayern Münih)

Kırmızı Kart: Dk. 16 Domagoj Vida (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Dk. 38 Robert Lewandowski (Bayern Münih); Dk. 33 Ricardo Quaresma, Dk. 62 Pepe, Dk. 90+3 Dusko Tosic (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

Allianz Arena'da 5 bin Türk

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile Beşiktaş arasında yapılan maçı tribünlerden 70 bin futbolsever takip etti.

Münih'teki Allianz Arena'da yapılan maçta tribünlerde 70 bin taraftar yer alırken, bunun yaklaşık 5 binini Türk seyirciler oluşturdu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Maç öncesi skor tabelasında Türkçe olarak "Hoş geldiniz" yazısı yer aldı.

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