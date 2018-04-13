Beşiktaş Akhisarsporu deplasmanda farklı geçti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti.

Akhisarspor karşısında Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada ve 47. dakikada Ryan Babel, 20. dakikada Alvaro Negredo kaydetti.

Beşiktaş, deplasmanda aldığı bu galibiyetle Spor Toto Süper Lig'de puanını 59'a çıkardı. Teleset Mobilya Akhisarspor ise 34 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta taraftarı önünde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Teleset Mobilya Akhisarspor ise gelecek hafta Göztepe'yi sahasında ağırlayacak.

Beşiktaş'ta cezalarını tamamlayan Ricardo Quaresma ve Atiba Hutchinson, bu karşılaşmada ilk 11'de şans buldu. Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe karşısında kırmızı kartla oyun dışında kaldıktan sonra 5 maç ceza alan Quaresma, uzun bir aradan sonra ilk 11'de mücadele etti. Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezası nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Hutchinson da formasını tekrar aldı.

BEŞİKTAŞ MAÇA GOLLE BAŞLADI! HENÜZ 3. DAKİKADA...

Beşiktaş karşılaşmaya çok etkili başladı ve maçın başında golü buldu. 3. dakikada Beşiktaş hücumu sol kanattan gelişti. Caner'in ceza sahası önünde doğru ortaladığı topu Ryan Babel kontrol etti. Babel topu kontrol edip ceza sahasının dışında önünü boşalttı. Daha sonra Hollandalı oyuncu sert bir şutla topu ağlara göndermeyi başardı. Bu golle Beşiktaş, Akhisarspor karşısında 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 13. dakikası oynanırken, Ricardo Quaresma sağ kanatta kendini yere bıraktı. Quaresma için salık görevlileri sahaya girdi. Saha kenarındaki tedavisinin ardından Portekizli yıldız oyuna devam etti.

Akhisarspor, 16. dakikada savunmadan uzun topla çıktı. Rakip ceza sahasının önüne doğru atılan topu önlemek için Fabri kalesini terk etti. Fabri ceza sahası çizgisi üzerinde topu yumruklarıyla uzaklaştırdı. Akhisarsporlu oyuncular Fabri'nin ceza sahası dışında olduğunu belirterek itirazlarda bulundu ancak hakem oyunu devam ettirdi.

SAVUNMADAKİ HATAYI ALVARO NEGREDO AFFETMEDİ

Beşiktaş etkili oyununu sürdürürken, 20. dakikada farkı ikiye çıkaran gol geldi. Sol kanattan Caner, ceza sahası önündeki Babel'e pasını vermek istedi. Savunma Babel'den önce topa dokundu ve top ceza sahası içindeki Negredo'ya doğru geldi. Negredo ceza sahası içi hafif sol çaprazdan etkili bir vuruş yaparak Lukac'ı mağlup etti. Bu golle Beşiktaş farkı ikiye çıkardı.

AKHİSARSPOR ÜST ÜSTE İKİ KEZ GOLE YAKLAŞTI

Farkı indirmek için 2-0'dan sonra Teleset Mobilya daha çok rakip sahada pozisyon aramaya başladı. 33. dakikada sol kanattan gelişen hücumda ceza sahasına yerden gönderilen topa Seleznyov vurdu ancak Fabri yakın mesafede Seleznyov'un şutunda topu çıkarmayı başardı.

Ev sahibi ekip 40. dakikada da önemli bir gol şansı yakaladı. Serbest vuruşta ceza sahasına doğru havalandırılan ortaya Mustafa Mumlu çok iyi yükseldi. Mustafa'nın kafa vuruşunda Fabri ayaklarının dibinde topu kontrol etmeyi başardı.

İlk yarının kalan kısmında iki ekip de gol bulamadı. İlk 45 dakikayı Akhisarspor karşısında Beşiktaş 2-0 önde kapattı.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIYA DA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Mücadelenin ikinci yarısına da Beşiktaş hızlı başladı. Adriano rakip sahada hızlı gelişen atakta topla buluştu. Rakip ceza sahasına doğru ilerleyen Adriano solundaki Negredo'ya bıraktı. Negredo kaleci ile karşı karşıya topu kale önüne çevirdi ancak kimse dokunamadı. Daha sonra ceza sahasının sağındaki Quaresma topu kontrol etti. Quaresma sağ dışı ile trivela yaparak kaleyi düşündü ancak Lukac topu son anda kornere çeldi.

İkinci yarıya iyi başlayan Beşiktaş bu kez sol kanattan hücuma çıktı. Babel yine ceza sahası dışında topla buluştu. Babel'in ceza sahası dışından sert şutunda Lukac yerinden kıpırdayamadı ve top ağlarla buluştu. Beşiktaş bu golle skoru 3-0'a getirdi.

Akhisarspor, 56. dakikada çok önemli bir pozisyon yakaladı. Orta sahada yaşanan karambolun ardından topu Larsson aldı. Larsson, Beşiktaşlı iki oyuncu yere düşdükten sonra bir anda kaleci Fabri ile karşı karşıya kaldı. Çok müsait pozisyonda Larsson'un vuruşunda top direğe de çarparak auta çıktı.

Okan Buruk karşılaşmanın 60. dakikasında Seleznyov kenara alırken, Bilal Kısa oyuna dahil oldu.

RYAN BABEL YERDE KALDI! TEDAVİSİNDEN SONRA DEVAM ETTİ

Beşiktaş'ta iki gol atan Ryan Babel, orta sahada topla buluştu. Babel rakibi ile girdiği mücadele sonrasında topu kaybetti ve kendisini yere bıraktı. Daha sonra Babel'in tedavisi için sağlık görevlileri sahaya girdi. Babel saha kenarındaki tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Farkı azaltmak için pozisyon arayan Akhisarspor, 72. dakikada Bilal Kısa ile gole yaklaştı. Larsson Pepe'den topu kazandı ve ceza sahasına giren Bilal Kısa'ya pasını çıkardı. Bilal kaleyi düşündü ancak tecrübeli oyuncunun şutunda top direğin üstünden auta gitti.

Şenol Güneş, skor avantajını aldıktan sonra oyuncu değişikliklerine gitti. 77. dakikada Talisca yerine Tolgay, 79. dakikada Quaresma yerine Vida oyuna dahil oldu.

Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhsiarspor'u 3-0 mağlup etti.