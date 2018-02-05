Beşiktaş ağır yaralı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Bursaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Maçta 1-0 öne geçen Beşiktaş, skoru koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş adına golleri 13. dakikada Adriano ve 90+2. dakikada Negredo kaydetti. Bursaspor'un gollerini ise 37. dakikada Alvaro Negredo kendi kalesine ve ilk yarının uzatma dakikalarında Dzon Delarge kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş ligde 37 puanla 4. sırada yer aldı. Bursaspor ise 27 puanla 8. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Bursaspor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşu Yusuf Erdoğan kullandı. Bu oyuncunun Beşiktaş ceza sahası içine yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Delarge'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fabricio'da kaldı.

13. dakikada konuk takım, öne geçti. Siyah-beyazlı ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta Negredo'nun pasıyla Bursaspor ceza sahası önünde topla buluşan Adriano, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

16. dakikada Quaresma'nın pasıyla topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un Bursaspor ceza sahası önünden yaptığı vuruşta, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36. dakikada Bursaspor'un sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu Yusuf Erdoğan kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Fabricio topu kornere attı.

37. dakikada Bursaspor, eşitliği yakaladı. Yusuf Erdoğan'ın sağdan kullandığı korner atışında, arka direkte Titi'nin kafa vuruşunda, kaleye doğru giden ve Medel'in müdahale edemediği top kale çizgisi üstündeki Negredo'nun önüne düştü. Bu oyuncu, uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı ters bir vuruşla kendi filelerine gönderdi: 1-1.

45. dakikada Yusuf Erdoğan sağ taraftan topla Beşiktaş ceza sahasına girerek, topu kale çizgisi önüne çıkarmak istedi. Beşiktaş savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topu Yusuf Erdoğan, kafa vuruşuyla yeniden kale çizgisine doğru gönderdi. Delarge'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Bursaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

54. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Negredo, Bursaspor ceza sahası içinde Quaresma'nın pasında topu bekletmeden Lens'e aktardı. Müsait durumdaki bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Harun Tekin'e çarpan top oyun alanına döndü.

59. dakikada Adriano'nun sol kanattan Bursaspor ceza sahası içine yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Vagner Love'ın kafa vuruşunda, kaleci Harun Tekin ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada Delarge'nin pasıyla Beşiktaş ceza sahası önünde topla buluşan Bostock'un vuruşunda, kaleci Fabricio'nun ayaklarına çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

79. dakikada Bostock'un ara pasıyla Beşiktaş ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Aziz Eraltay'ın vuruşunda, kaleci Fabricio'nun ayaklarına çarpan meşin yuvarlak taca çıktı.

87. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasıyla Beşiktaş ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kembo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fabricio'dan döndü. Savunma oyuncuları, topu uzaklaştırdı.

89. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın uzaktan şutunda, top kaleci Harun Tekin'de kaldı.

90+2. dakikada Beşiktaş, eşitliği yakaladı. Bu dakikada, Caner Erkin'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Negredo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada, ligdeki son Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de zorunlu iki değişiklik yaptı. Güneş, Bursaspor maçında, sarı kart cezalısı Ryan Babel'in yerine Jeremain Lens'i ilk 11'de sahaya sürdü. Lens, orta sahanın solunda oynadı.

Güneş, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Atiba Hutchinson'ın yokluğunda savunmada ve önünde değişikliklere gitti. Kasımpaşa karşılaşmasında savunmanın göbeğinde oynayan Gary Medel, Hutchinson'ın yerine savunmaya dönük orta sahada görev aldı. Medel'in orta sahaya geçmesiyle Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Domagoj Vida da ilk 11'de oynama fırsatı yakaladı. İkinci yarının ilk haftasında Antalyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan, Kasımpaşa mücadelesinde de sonradan oyuna dahil olan Hırvat oyuncu, bir maç sonra yine ilk 11'de yer aldı.

Vagner Love yine yedek

Beşiktaş'ın bir başka yeni transferi Vagner Love, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği maçında olduğu gibi Bursaspor karşılaşmasına da yedek başladı.

Siyah-beyazlı ekipte son maçlarda olduğu gibi forvet hattında Alvaro Negredo görev aldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Pepe, Adriano Correia, Oğuzhan Özyakup ve Anderson Talisca da ilk 11'de şans buldu.

Bursaspor cephesi

Bursaspor'da ise Fransız teknik direktör Paul Le Guen, Beşiktaş karşısında Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Shehu, Badu, Delarge, Bostock, Yusuf Erdoğan, Stancu'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Ara transfer döneminde kadrosuna 5 oyuncu katan Bursaspor'da Nijeryalı savunma oyuncusu Abdullahi Shehu ve orta sahada oynayan İngiliz futbolcu John Bostock, Beşiktaş karşısında ilk 11'de forma giydi.

Yeşil-beyazlılarda yeni transferlerden Moussa Sow sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, Grozav kulübede şans bekledi. Bursaspor'un Schalke 04'den transferi Alper Ademoğlu ise teknik direktör Le Guen tarafından kadroya alınmadı.

Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Batalla, Jorquera ve Emre Taşdemir ile sarı kart cezalısı Agu, bu maçta forma giyemeyen diğer isimler oldu.

Beşiktaş taraftarı stada alınmadı

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmaya İl Spor Güvenlik Kurulunun kararıyla Beşiktaş taraftarları alınmazken, Bursasporlu taraftarlar maça ilgi gösterdi.

Statta, misafir takım tribünü boş bırakıldı.

Bu arada karşılaşmayla ilgili Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.