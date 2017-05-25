Beşiktaş Aboubakar ile prensip anlaşmasına vardı!

Beşiktaş Yönetimi sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Porto’dan 1 yıllığına kiralanan Vincent Aboubakar’ı bonservisiyle kadroya katmak için başlattığı resmi girişimlere hız verdi.

Kamerunlu golcünün bonservisini almak için bir süredir yoğun çaba harcayan Başkan Fikret Orman, Porto ile pazarlık masasına oturmak üzere Portekiz’e uçuyor.

Başkan Orman, Porto’dan önce Aboubakar’la görüşerek futbolcuyla her konuda prensip anlaşmasına vardı. Kasımpaşa maçından hemen sonra Aboubakar ve menajeriyle bir araya gelerek el sıkışan Fikret Orman daha sonra Portekiz’e gitmek için bavulunu topladı. 10 milyon euro tutarındaki satın alma opsiyonunu çeşitli bonuslar teklif ederek aşağıya çekmeye çalışacak olan Beşiktaş Başkanı, Portekiz’e bazı yöneticilerle birlikte gidecek.

Bu seyahatten eli boş dönmemek için kıran kırana pazarlıklar içerisine girecek olan Fikret Orman, Porto’ya bonserviste indirim yapılması halinde başka gelirler de teklif edecek. Transfer pazarlıklarında bir hayli deneyimli olan Orman’ın, Portekiz kulübüne önereceği bonuslar arasında önümüzdeki sezonun da şampiyonlukla tamamlanması, Aboubakar’ın belli sayıda gol atması ve yine belirlenen sayıda maçta forma giymesi gibi kriterlerin olacağı öğrenildi.

Mandzukic belirsiz

Juventus forması giyen Mario Mandzukic’in durumunun netlik kazanamaması nedeniyle elindeki golcüyü kaçırmak istemeyen ve bu nedenle Vincent Aboubakar görüşmelerine hız veren Beşiktaş Yönetimi, Porto bünyesinde yer alan fakat fazla forma şansı bulamayan genç oyuncular için de görüş alış verişinde bulunacak.

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