Beşiktaş Aboubakar için Fransadan haber bekliyor!

Vincent Aboubakar için Lorient Kulübü ile temasa geçen Beşiktaş yönetimi, Fransa'dan gelecek haberi beklemeye başladı. Porto ile görüşecek olan Fransız yetkililer, sonucu Beşiktaş'a bildirecek.

Beşiktaş, Vincent Aboubakar için Lorient'in cevabını bekliyor.

Kamerunlu santrforu kadrosunda tutmak için temaslarını sürdüren siyah beyazlı yönetim, son olarak Lorient Kulübü ile masaya oturdu.

Başkan Fikret Orman, futbol şube sorumlusu Umut Güner ve yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Fransa'ya giderek görüşmelerde bulundu.

Porto'nun Aboubakar'ı yeni sezon için bonservisiyle vermesi halinde en az 6 milyon Euro hakka sahip olan Lorient Kulübü ile pazarlık yapan Beşiktaş yönetimi, bu bedeli aşağı çekmeye çalışıyor.

Yapılan görüşmede net bir sonuç çıkmazken; Lorient Kulübü, Porto ile temasa geçeceğini aktardı.

İki kulüp Aboubakar'ın durumuyla ilgili alacakları kararı Beşiktaş'a sunacak.

Çıkacak sonucun Beşiktaş'ın karşılayacağı düzeyde olması halinde siyah beyazlılar, Kamerunlu futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katacak.

Ntvspor