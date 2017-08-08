Beşiktaş 5 yıllık imzayı attırdı
Beşiktaş, başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ile 5 yıllık sözleşme yeniledi.
Transferde hareketli günler yaşayan Beşiktaş’ta bir gelişme de iç transferde yaşandı.
Necip Uysal ve Utku Yuvakuran’ın sözleşmelerini uzatan Beşiktaş, yıldız oyuncusu Tolgay Arslan’ın da sözleşmesini uzattı.
beIN Sports’un haberine göre gurbetçi oyuncu, siyah-beyazlılarla 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Tolgay Arslan’ın yeni sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.
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