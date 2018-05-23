Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Sezona fırtına gibi başlayan, başarılı form grafiği ile Süper Lig'e yeni çıkmasına karşın üst sıralarda tamamlayan ve futbol kamuoyunun takdirini kazanan Göztepe'de Tamer Tuna ile yolların ayrılması şok etkisi yaratmıştı.
Babel'in yerine o geliyor

Babel'in yerine o geliyor

Beşiktaş Babel'in alternatifini Fransa'da buldu! Gonçalo Guedes.
Kocaman'ın gözdesine talipler var

Kocaman'ın gözdesine talipler var

Glasgow Rangers'ın Skrtel'i istemesinin ardından Neustadter'e de tekliflerin geldiği öğrenildi.
Tolgay için reddedilemeyecek teklif

Tolgay için reddedilemeyecek teklif

Tosic’i Çin ekiplerinden Guangzhou’ya satan ve bu transferden 5 milyon Euro kazanan siyah-beyazlılar, şimdi de Tolgay Arslan için pazarlık masasına oturdu.
Teknik direktörlüğe 5 aday

Teknik direktörlüğe 5 aday

RIZA Çalımbay’la yollarını ayıran Trabzonspor’da yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor.
Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Benfica Talisca’yı, ‘40 milyon euro’ veren Çin kulübü Changchun Yatai’ye satmak için çalışıyor. Talisca ise Ada’yı istiyor.
Önce kutlama, sonra ayrılık

Önce kutlama, sonra ayrılık

Galatasaray'da yeni sezonda Carrasso ile yapılan görüşmede 36 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılmasına karar verildi.
Süper Lig devine yeşil ışık

Süper Lig devine yeşil ışık

Kara Kartal, Trabzonspor'un son dönemde yıldızını parlatan ismi Okay Yokuşlu'yu gündemine aldı. 24 yaşındaki ön libero için çalışma başlatan Siyah-Beyazlılar'a başarılı oyuncunun cephesinden de olumlu yanıt geldiği ortaya çıktı.

Beşiktaş, 5 oyuncusunu gönderme kararı aldı

Beşiktaş'ta ilk etapta üçü yabancı, ikisi yerli toplam beş oyuncunun gönderilmesine karar verildi.

Beşiktaş, 5 oyuncusunu gönderme kararı aldı

Süper Lig’de 2017-2018 sezonuna üst üste üçüncü şampiyonluk parolasıyla başlayıp, 34 haftalık nefes kesen yarışı dördüncü sırada kapatan Beşiktaş’ta adeta fırtına öncesi sessizliği yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetim geride kalan sezonda beklentilere yanıt veremeyen birçok oyuncuyla kesin olarak yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Kartal’da hayal kırıklığı yaratan çok sayıda oyuncunun teknik heyet ve yönetim kurulu tarafından gözden çıkarıldığı belirlendi. Performansıyla beklentilerin çok uzağında kalan İspanyol golcü Alvaro Negredo, sezon boyunca vasatı aşamayan Jeremain Lens ve devre arası transfer edilen ancak fazla varlık gösteremeyen Vagner Love’un bonservisleriyle birlikte gönderilmesi düşünülüyor. Bu futbolcuların yanı sıra Gökhan Töre ve uzun süredir sakatlığı yüzünden sahalardan uzak olan Veli Kavlak’ın da satılması için görüş birliğine varıldı.

Siyah-beyazlı yönetimin ilk etapta üçü yabancı, ikisi yerli toplam beş oyuncuyu göndermek istediği ancak yapılacak operasyonun diğer başarısız oyunculara da sıçrayabileceği aktarıldı. Beşiktaş ilk aşamada Negredo, Lens, Vagner Love, Gökhan Töre ve Veli Kavlak’ı bonservisleriyle birlikte yollamayı planlıyor. Ancak yapılan çalışmalar sonunda alıcı kulüp bulunamazsa bu oyuncuların kiralık olarak gönderilmesine çalışılacak.

Kartal’da Negredo’nun 2019, Love’un 2020 ve Lens’in 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Gökhan Töre ve Veli Kavlak’ın kontratları ise 2019’da bitecek.

Yusuf Şimşek Beşiktaş'ı açıkladı

Yusuf Şimşek Beşiktaş'ı açıkladı

Beşiktaş Burak Yılmaz'la prensip anlaşmasına vardı

Beşiktaş Burak Yılmaz'la prensip anlaşmasına vardı

Beşiktaş'ta Yasin Öztekin krizi

Beşiktaş'ta Yasin Öztekin krizi


 

Skorer

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Yusuf Şimşek Beşiktaşı açıkladı

Yusuf Şimşek Beşiktaş'ı açıkladı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu, genç teknik direktör Yusuf Şimşek, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, 5 oyuncusunu gönderme kararı aldı

Beşiktaş, 5 oyuncusunu gönderme kararı aldı

Beşiktaş'ta ilk etapta üçü yabancı, ikisi yerli toplam beş oyuncunun gönderilmesine karar verildi.
Beşiktaş Burak Yılmazla prensip anlaşmasına vardı

Beşiktaş Burak Yılmaz'la prensip anlaşmasına vardı

Santrafor mevkiinde geçmiş sezonlara göre oldukça az verim alınmasını, şampiyonluğun kaçmasındaki etkenlerin başında gören Beşiktaş yönetimi, bu kez işi sıkı tutuyor.
Beşiktaşta Yasin Öztekin krizi

Beşiktaş'ta Yasin Öztekin krizi

Beşiktaş'ın, G.Saray'ın yeni sözleşme teklif etmediği Yasin Öztekin'i gündeme alması, siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı.
Babelin yerine o geliyor

Babel'in yerine o geliyor

Beşiktaş Babel'in alternatifini Fransa'da buldu! Gonçalo Guedes.
Tolgay Arslan için reddedilemeyecek teklif

Tolgay Arslan için reddedilemeyecek teklif

Tosic’i Çin ekiplerinden Guangzhou’ya satan ve bu transferden 5 milyon Euro kazanan siyah-beyazlılar, şimdi de Tolgay Arslan için pazarlık masasına oturdu.
Demba Badan sonra Beşiktaşa bir şok daha

Demba Ba'dan sonra Beşiktaş'a bir şok daha

Beşiktaş'ın transferi için talip olduğu yıldız golcü için Başakşehir, son dakikada devreye girdi.
Açın sağı, Karsdorp geliyor

Açın sağı, Karsdorp geliyor

İtalya’ya giderek Roma’yla görüşen Beşiktaş yöneticilerinin Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp’u istediği ortaya çıktı. İtalyan ekibin sunulan kiralama teklifine olumlu baktığı öğrenilirken, transferin haziran ayının ilk günlerinde duyurulacağı aktarıldı.
Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Benfica Talisca’yı, ‘40 milyon euro’ veren Çin kulübü Changchun Yatai’ye satmak için çalışıyor. Talisca ise Ada’yı istiyor.
Fenerbahçeden Galatasaray ve Beşiktaşa transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer çalımı

Sarı-Lacivertliler, sezonun bitimiyle birlikte ilk transfer bombasını patlattı.
Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassai'nin

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grubu son maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu....
Talisca attığı golün şifresini verdi

Talisca attığı golün şifresini verdi

Beşiktaş'ın beraberlik golünü atarak üst turu getiren Talisca, maç sonunda açıklamalar yaptı....
İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük

"İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük"

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Pepe, maçın ardından açıklamalar yaptı....
Başarının yüzde 51i taraftarın

"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu....
Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tecrübeli kaleci Fabri ile...
Mustafa Pektemeke talip var

Mustafa Pektemek'e talip var

Beşiktaş’ın kadro rotasyonunda şans bulamayan Mustafa Pektemek’e eski hocası talip oldu....