Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Golcü transferinde gündeme gelen ve Arjantin’in San Lorenzo takımında oynayan Nicolas Blandi’nin talipleri her geçen gün artıyor.
Beşiktaş'ın rakibi 14 yaşındaki yıldızı transfer etti

Beşiktaş'ın rakibi 14 yaşındaki yıldızı transfer etti

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Milli Takım'da sürpriz

Milli Takım'da sürpriz

Atiker Konyaspor'un deneyimli kalecisi Serkan Kırıntılı, A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.
Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı resmen açıklandı

Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı resmen açıklandı

Fenerbahçeli futbolcu Van der Wiel'in yeni takımı belli oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, Hollandalı futbolcuyu resmen açıkladı.
Soldado idmana çıkmadı

Soldado idmana çıkmadı

Fenerbahçe, Vardar maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekipte Soldado, Vardar müsabakası öncesi son çalışmaya katılmadı.
Şenol Güneş ifade verdi

Şenol Güneş ifade verdi

Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası’nın 5 Şubat 2017 günü oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Simon Kjaer’in boğazını sıktığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.
NBA'de tüm dengeleri değiştirecek takas

NBA'de tüm dengeleri değiştirecek takas

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı takımlarından Boston Celtics, Cleveland Cavaliers forması giyen Kyrie Irving’i; Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic ve 2018 draft hakkı karşılığında kadrosuna kattı.
Serdar Taşçı hasreti bitiyor

Serdar Taşçı hasreti bitiyor

Birkaç haftadır Serdar Taşçı’dan yanıt bekleyen Fırtına, 30 yaşındaki futbolcu için artık gün sayıyor.

Beşiktaş 4 futbolcusunu U21'e gönderdi

Beşiktaş kadrosunda düşünmediği 4 futbolcuyu U21 takımına gönderdi.

Beşiktaş 4 futbolcusunu U21e gönderdi

Takım içinde üst düzeyde bir forma savaşı yaşanırken Şenol Güneş'in istemediği Pedro Franco, Milosevic, Denys Boyko ve Aras Özbiliz için de yeni bir karar alındı.

Takım kadrosunun çok şişkin olması ve antrenmanların 32 futbolcu ile yapılması yüzünden kendilerine kulüp bulması istenen dört oyuncu teknik heyetin kararı ile U21 takımına gönderildi. Franco, Milosevic, Boyko ve Aras için gelen teklifleri değerlendirmek ve bir an önce oyuncuları göndermek isteyen Beşiktaş yönetimi, gelecek tüm tekliflere açık olmasına rağmen beklentilerin çok çok altında kalan rakamlar yüzünden henüz kimseyi gönderemedi.

Vida'da son dakika! Resmen açıklandı

Vida'da son dakika! Resmen açıklandı

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Beşiktaş'a büyük müjde!

Beşiktaş'a büyük müjde!


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Beşiktaş 4 futbolcusunu U21'e gönderdi

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Vidada son dakika! Resmen açıklandı

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Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, "Vida, Beşiktaş’a gelmek istiyor. Bizim şartlarımıza uyarsa bu transfer döneminde alacağız. Bu bir ticaret. Şu anda onların oyuncusu ama dört ay için o kadar para verilir mi" dedi.
Beşiktaşın rakibi 14 yaşındaki yıldızı transfer etti

Beşiktaş'ın rakibi 14 yaşındaki yıldızı transfer etti

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Beşiktaşa büyük müjde!

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