Beşiktaş 3 yıllık imzayı attırdı!
Beşiktaş Kulübü, sezon başında Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Caner Erkin'i bonservisini satın aldı.
Beşiktaş, bu sezon başında İnter'den kiraladığı ve satın alma opsiyonu koydurduğu Caner Erkin'in bonservisini aldı.
Caner Erkin'in bonservisi için Inter Kulübü ile 750 bin Euro karşılığında anlaşıldığı öğrenilirken, tecrübeli futbolcu ile 3 yıllığına anlaşıldı.
Milli futbolcunun Beşiktaş'tan yıllık 1.750.000 Euro alacağı öğrenildi. Caner Erkin'in kısa bir süre içerisinde KAP'a bildirilmesi bekleniyor.
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