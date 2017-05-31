Fenerbahçe'de zorunlu ayrılık!

Fenerbahçe'de zorunlu ayrılık!

Fenerbahçe'de, sezon başında Al Ahli takımından kiralanan Moussa Sow'la yollar zorunlu olarak ayrılıyor.
Beşiktaş 3 yıllık imzayı attırdı!

Beşiktaş 3 yıllık imzayı attırdı!

Beşiktaş Kulübü, sezon başında Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Caner Erkin'i bonservisini satın aldı.
Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, şampiyonluğun ardından transfer çalışmalarına hızlı başladı ve Talisca ile Aboubakar'ın takımda klması için ilerleyen günlerde Portekiz'e gideceği öğrenildi.
İşte Valbuena'nın F.Bahçe'deki görevi!

İşte Valbuena'nın F.Bahçe'deki görevi!

Fenerbahçe'nin takıma kazandırmak için gün saydığı Valbuena'nın, sarı lacivertlilerdeki görevi belli oldu.
Aubameyang'a tam 70 milyon euro!

Aubameyang'a tam 70 milyon euro!

Bundesliga'nın gol kralını transfer etmek için PSG'nin Borussia Dortmund ile anlaştığı iddia edildi.
Bülent Korkmaz geri dönüyor!

Bülent Korkmaz geri dönüyor!

Yeni Malatyaspor'da son dakika gelişmesi... TFF 1. Lig'de tarihi bir başarı yakalayarak Süper Lig'e yükselen Malatya'da teknik direktör İrfan Buz, koltuğunu Bülent Korkmaz'a bırakıyor.
İnanılmaz teklif: 70 milyon € + 3 futbolcu!

İnanılmaz teklif: 70 milyon € + 3 futbolcu!

Çinli sahibi Suning'le gelecek sezon yepyeni bir oluşum içine girecek olan Inter, Torino'nun geçtiğimiz sezona damga vuran forveti Andrea Belotti için inanılması güç bir teklif yaptı.
Takımdan ayrılacağını açıkladı, Wenger talip oldu!

Takımdan ayrılacağını açıkladı, Wenger talip oldu!

Leicester City'den ayrılacağını açıklayan Cezayirli yıldız futbolcu Riyad Mahrez'e Arsenal talip oldu.

Beşiktaş 3 yıllık imzayı attırdı!

Beşiktaş Kulübü, sezon başında Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Caner Erkin'i bonservisini satın aldı.

Beşiktaş 3 yıllık imzayı attırdı!

Beşiktaş, bu sezon başında İnter'den kiraladığı ve satın alma opsiyonu koydurduğu Caner Erkin'in bonservisini aldı.

Caner Erkin'in bonservisi için Inter Kulübü ile 750 bin Euro karşılığında anlaşıldığı öğrenilirken, tecrübeli futbolcu ile 3 yıllığına anlaşıldı.

Milli futbolcunun Beşiktaş'tan yıllık 1.750.000 Euro alacağı öğrenildi. Caner Erkin'in kısa bir süre içerisinde KAP'a bildirilmesi bekleniyor.

Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

Şenol Güneş'ten Jeremain Lens açıklaması!

Şenol Güneş'ten Jeremain Lens açıklaması!

Atiba'dan transfer açıklaması!

Atiba'dan transfer açıklaması!


 

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Beşiktaş 3 yıllık imzayı attırdı!

Beşiktaş 3 yıllık imzayı attırdı!

Beşiktaş Kulübü, sezon başında Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Caner Erkin'i bonservisini satın aldı.
Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, şampiyonluğun ardından transfer çalışmalarına hızlı başladı ve Talisca ile Aboubakar'ın takımda klması için ilerleyen günlerde Portekiz'e gideceği öğrenildi.
Şenol Güneşten Jeremain Lens açıklaması!

Şenol Güneş'ten Jeremain Lens açıklaması!

Beşiktaş'ın şampiyon Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ntv Spor'da yayınlanana Spor Servisi programına konuk oldu. Güneş, transfer listesindeki Lens ve takım kaptanı Oğuzhan hakkında açıklamalarda bulundu.
Atibadan transfer açıklaması!

Atiba'dan transfer açıklaması!

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Beşiktaşa yılın transfer çalımı!

Beşiktaş'a yılın transfer çalımı!

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Quaresma uyardı: Hazır olun...

Quaresma uyardı: "Hazır olun..."

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Quaresma, gelecek yıl için de iddialı konuştu: Üst üste 3. şampiyonluğa hazır olun!
Jeremain Lens: Beşiktaşta oynamak isterim

Jeremain Lens: "Beşiktaş'ta oynamak isterim"

Fenerbahçe'yle yaptığı kiralık sözleşmesi bu ay sona erecek olan Lens transferi için Beşiktaş gözünü kararttı. Kulübü Sunderland’in 6 milyon Euro’luk bonservis talebi direnci kırılamasa da Lens’in istekli oluşu kararlılığı artırıyor.
Şenol Güneş az önce transfer müjdesini verdi!

Şenol Güneş az önce transfer müjdesini verdi!

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Talisca: Kim giderse gitsin ama o kalsın

Talisca: Kim giderse gitsin ama o kalsın

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Babelden Dick Advocaata sitem!

Babel'den Dick Advocaat'a sitem!

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Quaresma: Taraftar bana aşık, ben de onlara

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Abdullah Avcı'dan Beşiktaş açıklaması

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İtalyan devinden Tolgay'a 5 milyon euro

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Harekat bugün resmen başlıyor!

Harekat bugün resmen başlıyor!

Başkan Fikret Orman ile yöneticiler; Umut Güner ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Vincent Aboubakar'ın bonservis konusunu çözmek için...