Beşiktaş 3 yıllık imzayı attırdı!

Jeremain Lens: "Beşiktaş'ta oynamak isterim"

Fenerbahçe'yle yaptığı kiralık sözleşmesi bu ay sona erecek olan Lens transferi için Beşiktaş gözünü kararttı. Kulübü Sunderland’in 6 milyon Euro’luk bonservis talebi direnci kırılamasa da Lens’in istekli oluşu kararlılığı artırıyor.