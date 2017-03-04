"Beşiktaş ile anlaşmıştım"

"Beşiktaş ile anlaşmıştım"

Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural, önemli açıklamalar yaptı. Vural, Sivasspor'a gitmeden önce Beşiktaş'la anlaştığını ifade etti.
Eski hocaya seks şantajı!

Eski hocaya seks şantajı!

Michael Skibbe'nin kız arkadaşıyla çekilmiş özel görüntülerini ele geçiren bir kadın polis memurunun, Alman teknik adama telefonla şantaj yaptığı ortaya çıktı.
Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Divac, Fenerbahçeli Bogdanovic'in gelecek yıl Kings forması giyeceğini açıkladı.
Cristian Baroni'ye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.
Flaş karar! Kjaer...

Flaş karar! Kjaer...

Fenerbahçe'de, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Kjaer başta olmak üzere herkes satılabilecek.
Diego Ribas durdurulamıyor!

Diego Ribas durdurulamıyor!

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak Brezilya'da Flamengo'da eski günlerini hatırlatan Diego Ribas gollerine devam ediyor. Diego takımının Vasco da Gama'yı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü penaltıdan attı.
Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.

Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor

Ligin 23. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Beşiktaş, 3. yıldız yolunda önemli bir virajı daha kayıpsız atlattı.

Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 22. hafta mücadelesinde kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor'u konuk etti.

İlk yarıda topa sahip olmakta bir hayli başarılı olan Siyah Beyazlılar, gol fırsatı yaratmakta ise oldukça kısır bir görüntü sergilesime karşın, Gökhan Gönül'ün 41. dakikada kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş'ın bariz topla oynama üstünlüğüne ikinci yarıda da çare bulamayınca, ev sahibi ekip az pozisyonlu ancak net bir galibiyet almış oldu.

Bu sonuçla 53 puana yükselen Kara Kartal, ligdeki en yakın rakibi Başakşehir'le olan puan farkını da maç fazlasıyla 7'ye yükseltti.

Galatasaray'a ağır darbe!

Galatasaray'a ağır darbe!

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

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