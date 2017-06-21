Benitezden Beşiktaşı yıkan hamle

Rennes’in bonservisine 10 milyon euro önerdiği Vincent Aboubakar, için Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United 12 milyon euroyu gözden çıkardı. Bu arada Fenerbahçe’nin de menajerler vasıtasıyla nabız yokladığı ileri sürüldü.

Beşiktaş, bonservisinin bir kısmı Lorient diğer kısmı da Porto'da olan Vincent Aboubakar transferini 5-6 milyon Euro civarında bir rakama bitirmeye çalışırken, devreye iki kulübün daha girmesi işi zora soktu.

Kamerunlu yıldız için Fransız temsilcisi Rennes'in 10 milyon euroluk teklifinin ardından, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın 12 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

GİTMESİ HALİNDE GÜNDEM LLORENTE

Daily Express gazetesi, Newcastle'ın Aboubakar'ı kısa süre içinde kadrosuna katmanın hesaplarını yaptığını yazdı. Bu arada Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici ve Jeremain Lens'in ardından Aboubakar için de karşı karşıya geldikleri ileri sürüldü. Sarılacivertlilerin, menajerler aracılığı ile nabız yokladığı ifade edildi. Gelişmeleri dikkatle takip eden siyah-beyazlıların Aboubakar'ın ayrılık ihtimali üzerine Fernando Llorente'yi gündemine aldığı gelen bilgiler arasında.

Sabah