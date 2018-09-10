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Benficanın gözü tekrar Abdülkadirde

Benfica’nın, Abdülkadir Ömür ısrarı bitmiyor... Portekiz devi, yaz transfer döneminde 19 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor ile kıran kırana pazarlıklar gerçekleştirmiş ancak taraflar bir türlü anlaşma sağlayamamıştı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu da sezon başında genç oyuncuyu satmak istemediklerini açıkça belirtmişti. Ancak Kırmızı-Beyazlılar, yıldız oyuncunun peşini bırakmıyor. Portekiz temsilcisi, transfer dönemi kapanmasına rağmen Fırtına’nın kapısını bir kez daha çaldı ve Abdülkadir transferini bitirmek adına devre arası için Fırtına’dan öncelik istedi. Bordo- Mavililer ise “Şartlarımız uyarsa oturur, konuşuruz” yanıtını verdi.

Yakın takipte

Benfica, bu süreçte Abdülkadir’in hem büyük maçlardaki performansını izleyecek hem de sağlık durumunu yakından takip edecek.

Yıldız oyuncunun transferi için daha önce 13 milyon euroya (97.2 milyon TL) kadar çıkan Portekiz ekibinin, önerinin kabul görmemesi nedeniyle teklifini de 20 milyon (147.5 milyon TL) euro bandına çekmesi bekleniyor. Öte yandan Kırmızı-Beyazlılar’ın teknik direktörü Rui Vitoria’nın da başarılı oyuncuyu ısrarla kadrosunda görmek istemesi transferin önünü açıyor.

Teklif yağıyor

3 sezon önce A takıma çıkan ve geçen bu süre zarfında gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Abdülkadir Ömür’ün menacerliğini babası Mustafa Ömür yapıyor. Bu nedenle hem Türk hem de yabancı menajerler, genç oyuncunun haklarını satın almak adına başarılı futbolcuya başvuruda bulunuyor. Yıldız oyuncunun, bu konuda kimi tercih edeceği ise merak konusu.

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