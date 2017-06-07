Benficadan Sinan Gümüş açıklaması geldi

Portekiz ekibi Benfica, Galatasaray'dan Sinan Gümüş ile anlaştığı ve ilgilendiği iddialarını yalanladı.

Sinan Gümüş'ün menajerinin 'anlaştık' ifadesi sonrası Benfica'dan flaş bir açıklama geldi.

Portekiz kulübü, resmi internet sitesinden yayınladığı bildiriyle Galatasaraylı futbolcu ile anlaştıkları ve ilgilendiklerine yönelik çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Benfica Kulübü, çeşitli medya kuruluşlarında Galatasaray oyuncusu Sinan Gümüş ile görüştüğümüz, anlaştığımız ve ilgilendiğimize yönelik olarak çıkan haberleri resmi olarak yalanlıyoruz. Bu konuya ilişkin yapılan yorumlar tamamen gerçek dışıdır. Benfica, bu futbolcuyla hiçbir şekilde ilgilenmemektedir."