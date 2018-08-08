Benfica yenilgisinden sonra transfer taarruzu başladı

Öncelikle Ozan Tufan ve Salih Uçan ile yollarını ayıracak olan Fransız Sportif Direktör Comolli, forvete Bacca ve Janssen, stopere ise Marlon transferlerini bitirmek için harekete geçecek.

TRANSFERDE şu ana kadar Andre Ayew, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alıcı ve Berke Özer gibi isimleri renklerine bağlayan F.Bahçe’de birkaç oyuncunun daha kadroya katılması bekleniyor. Sarı-Lacivertli yönetim transfere en kısa süre içinde son noktayı koymayı hedefliyor. Mali sıkıntılar nedeniyle ayağını yorganına göre uzatmak zorunda kalan ve hareket alanı sınırlı olan F.Bahçe’de Sportif Direktör Damien Comolli’nin en büyük sıkıntısı ise elden oyuncu çıkarmadan yeni transfer yapamaması. Comolli, öncelikle takımdan bazı oyuncularla yolları ayıracak. Sonra ise transfer harekatına başlayacak.

PAZARLIKLAR KIYASIYA SÜRÜYOR

Kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan için özellikle Avrupa’dan teklifler bekleyen Sarı-Lacivertliler, Salih Uçan’ı ise bir talip çıkması halinde elden çıkaracak. Comolli daha sonra da transfer için harekete geçecek. Öncelik forvet transferi. Bacca ve Janssen ile pazarlıklar sürüyor. Bacca için Milan ile anlaşıldığı, Kolombiyalı golcünün İspanya’da beklediği teklif gelmezse F.Bahçe’ye gelebileceği iddia ediliyor. Janssen konusunda ise Tottenham ile kiralama konusunda pazarlıklar devam ediyor.

STOPERDE İLK HEDEF BELLİ OLDU

F.Bahçe’de stoper transferinde ise son karar Marlon oldu. Barcelona ile yakın ilişkileri bulunan Ali Koç’un, bizzat devreye girerek İspanyol devinin yöneticileriyle Marlon’un kiralanması için görüşmelerde bulunacağı öğrenildi. Barça, geçtiğimiz sezon Nice’de kiralık olarak oynayan 22 yaşındaki stoper için West Ham’dan gelen satın alma teklifini geri çevirmişti. Lyon’un Marlon için kiralama teklifi ise, oyuncunun burada yeteri kadar forma şansı bulamayacağı gerekçesiyle kabul edilmedi.

Akşam