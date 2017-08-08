Benfica ile Beşiktaş arasında Talisca savaşı

Brezilyalı oyuncu resti çekti, “Benfica’ya dönmeyeceğim” dedi. Beşiktaş, oyuncunun lisansını çıkartmak için bastırıyor. Portekiz ekibi ise 2 milyon Euro’nun hâlâ yatırılmadığını belirtip, tıpkı Kartal gibi soluğu FIFA’da almaya hazırlanıyor.

Süper Kupa finali öncesi Anderson Talisca’nın lisansının çıkmamasıyla birlikte Beşiktaş ve Benfica arasında başlayan gergin ortam, iyice kızışmaya başladı. Siyah-Beyazlılar, Portekiz’den gerekli olan evrakların kendisine ulaşmaması sebebiyle, Talisca’nın lisansını henüz çıkaramadı. Bu sebepten de FIFA’ya başvuran Siyah- Beyazlılar, bir an önce olumlu sonuç çıkması için girişimlerini hızlandırdı.

Talep geri çevrilmiş

Bu sırada da Brezilyalı oyuncu, bonservisini elinde bulunduran Benfica ile masaya oturdu. Beşiktaş tarafının da dahil olduğu toplanntıda Talisca, “Benfica’ya kesinlikle geri dönmeyeceğim. 2019’da da sözleşmem bitiyor ve bu tarihe kadar Beşiktaş’ta kalmak istiyorum” dedi. Yıldız futbolcu, kulübüne adeta resti çekerken, Portekiz gazetesi Record, bu konuyla ilgili bir haber yayınladı. Record, Beşiktaş’ın, lisans için gerekli başvurusunu FIFA’ya yaptığını ama istenilen işlemleri tam olarak yerine getiremediği için bu talebinin geri çevrildiğini vurguladı. Benfica cephesi, yatırılması gereken 2 milyon Euro’nun kendilerine hala ulaşmadığını, ayrıca Talisca’nın kiralık anlaşmasının geçerli olması için gerekli olan belgelerin de Kara Kartal tarafından gönderilmediğini belirtti. Ayrıca Kırmızı-Beyazlılar’ın da, tıpkı Kara Kartal gibi FIFA’nın yolunu tutacağı öğrenildi.

'Come to evrak yazıyorlarmış!’

Başkan Fikret Orman, Talisca ile ilgili olarak, “Bize iki senelik kiralanmış bir oyuncu. Kendisi de şu an kampımızda bulunuyor. Talisca ile ilgili sorunumuz yok. Benfica 2 milyon Euro’nun ödenmediğini söylüyor. Ama para ayrı bir şey anlaşma farklı bir şey. Şimdi evrakları vermiyorlar, bekliyoruz. Beşiktaş taraftarları çok renkli. Benfica’ya ‘Come to evrak’ (Evrakları gönder) yazıyorlarmış. FIFA’ya başvurur, lisansını alırız” yorumunu yaptı.

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