Ben Yedder bombası
Galatasaray, Sevilla'nın yıldız futbolcusu Wissam Ben Yedder'i transfer listesine ekledi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için son haftaya kadar avantajını koruyan Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı.
AS'ın haberine göre; sarı kırmızılılar, Sevilla forması giyen Wissam Ben Yedder'in peşine düştü.
Fatih Terim'in kadrosuna ikinci bir santrafor katmak istediği ve Ben Yedder'in de transfer listesinde olduğu belirtildi.
Sevilla'nın 2 yıl önce 9.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Wissam Ben Yedder, Endülüs ekibiyle bu sezon çıktığı 41 karşılaşmada 21 gol attı.
Goal
İlk yorumu siz yapın!