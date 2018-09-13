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"Ben olsam Negredo'yu satmam"

Mehmet Demirkol, BeIN SPORTS ekranlarında Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Alvaro Negredo'nun durumu hakkında konuştu.

Ben olsam Negredoyu satmam

Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Alvaro Negredo'nun durumu beIN MANŞET'te değerlendirildi. İspanyol yıldızın Beşiktaş'ın elindeki en iyi golcü olduğunu söyleyen Mehmet Demirkol "Ben olsam, kendisi gitmek istemiyorsa Negredo'yu satmam" dedi.

"LJAJIC İLE DEĞERLENDİRİLMELİLER"

Mehmet Demirkol açıklamasında, "Niye gidilmesine onay verilmiş, oyuncu mu gitmek istiyor? Peki kim oynayacak? Yok yani forvet... Negredo'da bir potansiyel var, 1 senedir alamadığın bir potansiyel. Yine bir numaralı adayın. Geri kalanların bir kere tribünle ilişkisi zayıf. Ljajic transferi sonrası bu oyuncuları bir kez daha değerlendirmek lazım çünkü uyumu etki edecektir. Ljajic'in üzerinde büyük yük var, büyük beklenti var sanki... İtalya'dan gelen Boşnak asıllı Sırp oyuncu Türkiye için aslında idealdir, Türkiye ile bağlantısı da var. Ailesinin bir kısmı burada ama beklentiyi de çok tutmamak lazım. Ama Negredo'nun değerini de şimdi anlayabiliriz"

"LARIN DAHA HAZIR DEĞİL"

Larin'in yetersiz olduğunu ifade eden Demirkol, "Larin fizik olarak sağlam ama Türkiye Ligi'ne hazır değil, bence golcülüğü var ama fizik olarak durduğu gibi sahada durmuyor. Savunma ile mücadelesinde sağlam çocuk demiyorsun. MLS ile seviye çok farklı, orada değişik bir oyun var. Avrupa'nın herhangi bir yeri ile kıyaslanamaz. Direkt uyum sağlamak kolay değil. Şu anda eğer Negredo gitmek istemiyorsa ben satmam ama tabi oyuncu gideceğim diye tutturuyorsa yapacak bir şey yok. 7 milyon euro iyi para"

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(Sporx)

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