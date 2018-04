"Ben gelmeseydim takımdan gidiyordu"

Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Fatih Terim maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Son dakikalarda frene basalım olmadı"

"Oyuncularımı bugün kutluyorum. Benim oyun felsefemi bu kadar iyi anlayan ve uygulayan takımıma parantez açmak istiyorum. 3 puanı aldık, son dakikalarda frene basalım olmadı. 80. dakikada dahi zaman geçirmeyen, hala koşan, atağa çıkmak isteyen hatta bu arada kontralar da yiyen bir takım olduk bugün. Oyuncularım da bundan keyif aldı. O yüzden değişiklik düşünmedim"

"Dolu dolu iki bekimiz var"

Mariano iyi bir oyuncu. Bizim en güçlü yerimiz Mariano ve Linnes. İkisi de değişik ama iyi bekler. Çok iyi anlaşıyorlar ve çok profesyoneller. Dolu dolu iki bekimiz var. Herkes fikstürümüzün zor olduğunu söylüyor. Kime göre, neye göre... Böyle oynadıktan sonra, öyle olduğunu düşünmüyorum. Bugün bize yakışan böyle bir gol yemekti. Bu kadar güzel oyuna, böyle bir gol yenirdi. Bugün baştan sona her şey çok güzeldi. 3 puanın her şeyden önemli olduğu bu ortamda, biz hepsini kenara bırakıp, oyunu öne çıkardık.

"Ben gelmeseydim, Selçuk büyük ihtimalle takımdan giderdi"

Gomis gibi oyunculardan çok kolay vazgeçemezsiniz. 'Kutunun içinde' çok yetenekli bir oyuncu. İnandığım atak oyuncularına zaman vermişimdir. Gomis'e de çok inanıyorum. Her an bir dokuşuyla oyunu değiştirebilir. Ona bu rahatlığı sağlıyorum ve sağlamaya devam edeceğim. Bugün Selçuk'u çıkardım, herkes 'Selçuk İnan' diye bağırdı. Nereden, nereye... Ben gelmeseydim, büyük ihtimalle takımdan giderdi. 7 senede 10 kupa aldı. Beğenmeyebilirsiniz, oynatmayabilirsiniz ama her oyuncuya saygı duymalısınız."