Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

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Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

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Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Daha önce Premier Lig ekibi WBA'nın transfer listesinde olan Okay Yokuşlu'ya şimdi de Sevilla talip oldu.

"Ben gelmeseydim takımdan gidiyordu"

Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Fatih Terim maç sonu açıklamalarda bulundu.

Ben gelmeseydim takımdan gidiyordu

"Son dakikalarda frene basalım olmadı"

"Oyuncularımı bugün kutluyorum. Benim oyun felsefemi bu kadar iyi anlayan ve uygulayan takımıma parantez açmak istiyorum. 3 puanı aldık, son dakikalarda frene basalım olmadı. 80. dakikada dahi zaman geçirmeyen, hala koşan, atağa çıkmak isteyen hatta bu arada kontralar da yiyen bir takım olduk bugün. Oyuncularım da bundan keyif aldı. O yüzden değişiklik düşünmedim"

"Dolu dolu iki bekimiz var"

Mariano iyi bir oyuncu. Bizim en güçlü yerimiz Mariano ve Linnes. İkisi de değişik ama iyi bekler. Çok iyi anlaşıyorlar ve çok profesyoneller. Dolu dolu iki bekimiz var. Herkes fikstürümüzün zor olduğunu söylüyor. Kime göre, neye göre... Böyle oynadıktan sonra, öyle olduğunu düşünmüyorum. Bugün bize yakışan böyle bir gol yemekti. Bu kadar güzel oyuna, böyle bir gol yenirdi. Bugün baştan sona her şey çok güzeldi. 3 puanın her şeyden önemli olduğu bu ortamda, biz hepsini kenara bırakıp, oyunu öne çıkardık.

"Ben gelmeseydim, Selçuk büyük ihtimalle takımdan giderdi"

Gomis gibi oyunculardan çok kolay vazgeçemezsiniz. 'Kutunun içinde' çok yetenekli bir oyuncu. İnandığım atak oyuncularına zaman vermişimdir. Gomis'e de çok inanıyorum. Her an bir dokuşuyla oyunu değiştirebilir. Ona bu rahatlığı sağlıyorum ve sağlamaya devam edeceğim. Bugün Selçuk'u çıkardım, herkes 'Selçuk İnan' diye bağırdı. Nereden, nereye... Ben gelmeseydim, büyük ihtimalle takımdan giderdi. 7 senede 10 kupa aldı. Beğenmeyebilirsiniz, oynatmayabilirsiniz ama her oyuncuya saygı duymalısınız."

Trabzonspor hesap sordu, Galatasaray cevap verdi

Trabzonspor hesap sordu, Galatasaray cevap verdi

Galatasaray'dan bir skorbord açıklaması daha

Galatasaray'dan bir skorbord açıklaması daha

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