Ben Arfa'ya izin çıktı!

Ben Arfa'ya izin çıktı!

Fransız yıldız hatem Ben Arfa'yı sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katan PSG, oyuncunun kulüpten ayrılmasına izin verdi. İtalyanlar'ın iki büyük kulübü Roma ve Milan, Ben Arfa'yı transfer etmek için çalışmalara başladı.
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Ben Arfa'ya izin çıktı!

Fransız yıldız hatem Ben Arfa'yı sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katan PSG, oyuncunun kulüpten ayrılmasına izin verdi. İtalyanlar'ın iki büyük kulübü Roma ve Milan, Ben Arfa'yı transfer etmek için çalışmalara başladı.

Ben Arfaya izin çıktı!

PSG, Newcastle United'ın eski futbolcusunu bu sezon başında Nice'den ücretsiz olarak kadrosuna katmıştı. Ancak Unai Emery, Hatem Ben Arfa'yı sadece 5 maçta 11 oynattı.

PSG yönetiminin 30 yaşındaki futbolcunun kulüpten ayrılmasına sıcak bakıyor. Ancak fransız ekip yıldız futbolcunun 20 milyon Eurodan daha az bir ücerete satılmasına izin vermeyecek.

İtalya basınında çıkan haberlere göre Roma ve Milan, Ben Arfa ile yakından ilgileniyor. Bunun yanında İngiltere'den Southampton ve İspanya'dan Sevilla da Ben Arfa'yı transfer etmek oldukça istekli.

Sezon başında Beşiktaş ve Fenerbahçe de Hatem Ben Arfa ile ilgilenmiş ancak yıldız futbolcu PSG ile sözleşme imzalamıştı.

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Ben Arfaya izin çıktı!

Ben Arfa'ya izin çıktı!

Fransız yıldız hatem Ben Arfa'yı sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katan PSG, oyuncunun kulüpten ayrılmasına izin verdi. İtalyanlar'ın iki büyük kulübü Roma ve Milan, Ben Arfa'yı transfer etmek için çalışmalara başladı.
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