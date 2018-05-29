Ben Arfa olmadı, o geliyor

Fenerbahçe'de transfer için seçim beklenirken, menajerler kapıyı aşındırmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli takıma son teklif edilen isim Jese Rodriguez.

Real Madrid'de parlayıp iki yıl önce 25 milyon euro'ya Paris Saint Germain'e transfer olan İspanyol yıldız, burada şans bulamayınca önce yarım sezonluğuna Las Palmas'a kiralandı.

Geçtiğimiz sezonu ise Stoke City'de geçiren 25 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibi opsiyon hakkını kullanmayınca Fransız ekibe geri döndü.

PSG'DE OYNAMASI ZOR

Menajeri Gine Carvajal'in, geçen sezon da Fenerbahçe'nin radarına giren Jese için sarı-lacivertli kulübe, "Hala istiyorsanız Jese konusunda size yardımcı olabilirim" mesajı gönderdiği belirtildi.

PSG'nin kadroda yer bulması zor olan Jese'yi yine kiraya vermesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin devreye girmesi halinde bu kez transferi gerçekleştirebileceği ifade edildi.

Sol kanatta oynayan Rodriguez, sağ kanat ve forvette de görev yapabiliyor.

REAL MADRİD'İN ALT YAPISINDA YETİŞTİ

Real Madrid alt yapısında yetişen Jese, 2 yıl öncesine kadar geleceğin yıldız adayları arasındaydı. Ancak PSG'ye gitmek ona yaramadı. Kiralık gönderildiği takımlarda da istenen katkıyı yapamadı.

DRİPLİNGİ SEVİYOR

1993 doğumlu Jese, Stoke City formasıyla Premier Lig'de 13 maçta 1 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi. 1.78 boyunda olan yıldızın en önemli özelliği sürati ve driplingle adam eksiltmesi.

Prematüre doğan çocuğu ve özel hayatında yaşadığı sıkıntılar kariyerini olumsuz etkilese de hala genç ve yetenekli. PSG ile 2021'e kadar sözleşmesi var.

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