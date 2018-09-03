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Belhanda'ya ağır ceza geliyor

Galatasaray’da Trabzonspor deplasmanında kırmızı kart gören Belhanda’ya ağır ceza geliyor. Teknik direktör Fatih Terim, Faslı futbolcunun yaptığını kabul edemezken, yıldız oyuncuya ağır para cezası verilecek.

Belhandaya ağır ceza geliyor

Sarı-kırmızılılar cezanın derecesini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) oyuncuya vereceği cezaya göre belirleyecek. Futbol disiplin talimatına göre futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verileceği düşünüldüğünde Belhanda’ya yaklaşık 165 bin ile 500 bin euro arasında bir ceza verilebileceği öngörülüyor.

Oynayamayacak

Galatasaray’dan yıllık net olarak 3 milyon 350 bin euro kazanan Belhanda’nın maaşı 10 aya bölünüyor. Bir aylık ücretinin maç başına düşen karşılığı da belirleyici oluyor. Çünkü ceza yönetmeliğinde, futbolcunun aylık kazancı ve yalnız bırakacağı maç sayısı dikkete alınarak yaptırım uygulanıyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda’ya yaptırımlar da sadece maddi olmayacak. Teknik direktör Fatih Terim de oyuncunun üzerini çizdi. 28 yaşındaki futbolcu zorunlu olmadıkça 11’e alınmayacak.

Karşılaşmanın 30. dakikasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle sorumsuzlukla suçlanan Belhanda’yla ilgili ara transfer döneminde de radikal kararlar alınabileceği belirtildi. Bilindiği gibi Terim, Faslı oyuncu için “Gidebilir” diye yönetime rapor sunmuştu.

Attığı kadar kırmızısı var!

Galatasaray’a geldiği günden bu yana 3 kırmızı kart gören Belhanda, oynadığı 34 maçta sadece üç gol atabildi.

Geçen sezonun başında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’den 8 milyon euro bonservis bedeliyle 4 yıllığına kadrosuna kattığı ve her  bir yıl için 3 milyon 350 bin euro garanti ücret ödediği Faslı futbolcu, Trabzon’da, Süper Lig kariyerinde üçüncü kez oyundan ihraç edildi. Younes Belhanda, bu periyotta 7 kez de sarı kart gördü. Gördüğü kartlar nedeniyle geçen sezon 3 maç kaçırdı. Faslı futbolcu, Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kırmızı kart, Akhisarspor müsabakasında ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Belhanda, profesyonel kariyerindeki 10’uncu kırmızı kartı Trabzonspor maçında gördü. Sarı-kırmızılı futbolcu, Montpellier’de 5, Galatasaray’da 3, Nice ve Dinamo Kiev’de ise 1’er kez kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Taraftara hakaret

Trabzonspor maçının 30. dakikasında Yusuf Yazıcı’ya yaptığı yaralayıcı hareket sonrası kırmızı kartla atılan Belhanda’ya taraftar da tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul’a dönmek için Trabzon Havalimanı’na geldiğinde bir taraftar Belhanda’ya İngilizce “Go Home (Evine dön)” diye bağırdı. Bunun üzerine Faslı oyuncunun taraftara Arapça hakaret ettiği öğrenildi. Tercüman Mert Çetin, Belhanda’yı o bölgeden uzaklaştırarak ortamı yumuşattı.

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Milliyet

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