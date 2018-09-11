Belhandada flaş gelişme

Trabzon deplasmanında Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert hareket nedeniyle 3 maç ceza alan ve Fatih Terim'in gözünden tamamen düşen Younes Belhanda'nın Fransa'ya dönmek istediği öğrenildi.

Montpellier formasıyla yıldızını parlatan, kiralık oynadığı Nice'te zirve mücadelesi veren Younes Belhanda, yeniden Fransa'ya dönmek istiyor.

Trabzonspor deplasmanında Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Faslı futbolcu, hocası Fatih Terim'in gözünden tamamen düşmüş durumda. Yıldız futbolcunun kiralık gitmesine izin vermeyen Galatasaray Yönetimi de, Belhanda'ya ara transferde gelecek her türlü teklifi değerlendirme kararı aldı.

Hedef minimum zarar!

Cim Bom'a 8 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ve yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret karşılığında imza atan Belhanda ile yolları en az zararla ayırmayı planlayan Galatasaray Yönetimi, bu oyuncu için piyasa araştırması yapacak. Nice kulübü maliyeti karşılayamazsa, Ocak ayında Çin kulüplerinin de kapısı çalınacak.