Belhanda ile taraftar havalimanında tartıştı
Galatasaraylı bir grup taraftar, Trabzonspor maçının 30. dakikasında Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert müdahalenin ardından oyundan atılan ve takımını 10 kişi bırakan Belhanda'ya Trabzon Havalimanı'nda tepki gösterdi.
Trabzonspor karşılaşmasının 30. dakikasında Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını yanlız bırakan Belhanda'ya taraftar çok kızgın.
Sarı-Kırmızılı kafile İstanbul'a dönmek için Trabzon havalimanına geldiğinde Galatasaraylı taraftarlardan Belhanda'ya tepki geldi.
Bir taraftar, "Go home! (Evine git) Olmadı" diyerek Faslı futbolcuyu protesto etti.
Belhanda'nın taraftara Arapça hakaret ettiği öğrenildi. Tercüman Mert Çetin Faslı futbolcuyu sakinleştirerek oradan uzaklaştırdı.
İlk yorumu siz yapın!