Belçikadan avantajlı dönüyoruz!

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanan Medipol Başakşehir, bu akşam Club Brugge’e konuk oldu.

Medipol Başakşehir’in, Şampiyonlar Ligi macerası müthiş başladı. Başakşehir Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge’e konuk oldu. Temsilcimiz 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-3'lük beraberlikle avantajı kaptı.

Brugge dakika 5'de Dennis'in attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Stefano Denswil frikikten attığı golle skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda ise adeta Başakşehir rüzgarı esti.

Temsilcimiz önce Başakşehir dakika 59'da Mossoro'nun attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Bu golden 4 dakika sonra yeni transfer Elia skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. Başakşehir 74'de Mossoro ile öne geçti. Başakşehir, 78. dakikada Denswil'in frikikten attığı gole engel olamadı ve maç 3-3 sona erdi.