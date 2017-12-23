Beinsportsa tepki gösteren Şenol Güneşe Tümer Metinden sert cevap

Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlamak üzere kamera karşısına geçti. Ancak tecrübeli teknik adam bekletildiğinin altını çizerek tepki gösterdi.

Güneş tepkisini dile getirirken, "beINSports daha önce de aynı şeyi yaptı. Yanlış bilgi vermesinler kamuoyuna. Bize suçlama yapmasınlar. Bizi eleştirebilirler ama saygısızlık yapma hakları yok! Ben geldim burada bekledim, sonra geri döndüm." ifadelerini kullandı.

Tümer Metin'den yanıt

Bu tepkinin ardından beINSports da yorumculuk yapan Tümer Metin, Şenol Güneş'e cevap olarak, "Şenol Güneş bizim söylediğimiz üzerinden serzeniş yapabilirsin. Teknik taktik üzerinden ben de eleştiri yapabilirim. Saygıyı aşmadığımız sürece bunlar normal." sözlerini söyledi.

Tepkisinin ardından mücadeleyi değerlendiren Şenol Güneş etkili ataklardan yararlanamadıklarını belirtti.

İşte Güneş'in maç sonu açıklamaları:

"Her maçta oyuncuların temposu aynı olmayabilir ama ilk dakikadan itibaren kontrollü oynadık. Oyun üstünlüğümüz vardı. Vuruş tekniği olarak zayıf kaldık."

"Rakibin olmayacak bir şekilde attığı bir golle geri düştük. Müdahale eksikliğimiz vardı. Rakibe uzak kaldık. Yediğimiz golden çok daha bariz pozisyonları biz yakaladık ama atamadık. Biz oyun olarak ikinci yarının belli bölümünden sonra oyun disiplininden koptuk."

"İkinci yarıda Cenk'in yakaladığı pozisyonlar var. Onun için Negredo'yu oyundan aldık. Benim oyuncularımın niyetinden bir şüphem yok. Ama konsantrasyonun daha fazla olması gerekir."

'Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyin'

"Ben hiçbir takıma "Niye savunma yapıyorsunuz?" demedim. Savunma yapan takımların oyunu soğutma anlayışını belirttim. Benim ağzımdan kamuoyunu yanlış bilgilendirmesinler."