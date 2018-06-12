Bedelsiz olarak Göztepee gidiyor

Bedelsiz olarak Göztepe'e gidiyor
Geçen sezon beklentilerin altında kalan Ahmet Çalık Göztepe yolcusu. Sarı-Kırmızılı takım Ahmet Çalık'ı bedelsiz olarak kiralamaya sıcak bakıyor.
Galatasaray'da geçen sezon bekleneni veremeyen Ahmet Çalık, teknik direktör Fatih Terim tarafından gözden çıkarılmıştı.
Yönetim, savunma hattındaki forma yarışında geride kalan 24 yaşındaki futbolcunun kiralanması için rapor vermesi sonrasında harekete geçti.
Süper Lig'den menajerler aracılığıyla bir kulüp arayan Sarı Kırmızılılar'ın, bu doğrultuda Göztepe'yle anlaşma aşamasında olduğu kaydedildi. Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli savunmacıyı bedelsiz olarak İzmir ekibine göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.
Ahmet Çalık, geçen sezon Cim-Bom'da 11 karşılaşmaya çıkıp 2 gollük performans sergilemişti. Ahmet Çalık'ın, 2021 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunuyor.
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