Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.
Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Daha önce Premier Lig ekibi WBA'nın transfer listesinde olan Okay Yokuşlu'ya şimdi de Sevilla talip oldu.

Bayern'in sol beki Galatasaray'ı Ribery'ye sordu

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan İspanyol yıldız Bernat, sarı kırmızılı kulübü takım arkadaşı Ribery'ye sordu.

Bayernin sol beki Galatasarayı Riberyye sordu

İspanyol sol bek Alman medyasına önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, Türkiye'ye sıcak baktığını ve Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamak istediğini belirtti.

Takım arkadaşı Franck Ribery'den de Galatasaray hakkında bilgi alan Bernat'ın, olumlu dönüş aldığı ve sezon sonu için menajerine tam yetki verdiği öğrenildi.

Juan Bernat bu sezon Bayern Münih ile 7 lig maçına çıktı ve 540 dakika süre aldı. 25 yaşındaki İspanyol futbolcu bu süre zarfında gol üretemedi.

1 kez İspanyol Milli Takım formasını giyen tecrübeli futbolcu, 1 kez rakip fileleri sarstı.

Fatih Terim 'oğlum' dediği ismi Galatasaray'a getiriyor

Fatih Terim 'oğlum' dediği ismi Galatasaray'a getiriyor

Badou Ndiaye geri dönüyor

Badou Ndiaye geri dönüyor

Fatih Terim 3 genç yıldızın peşinde

Fatih Terim 3 genç yıldızın peşinde


 

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Bayernin sol beki Galatasarayı Riberyye sordu

Bayern'in sol beki Galatasaray'ı Ribery'ye sordu

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan İspanyol yıldız Bernat, sarı kırmızılı kulübü takım arkadaşı Ribery'ye sordu.
Fatih Terim 3 genç yıldızın peşinde

Fatih Terim 3 genç yıldızın peşinde

Transfer çalışmaları için ligin ve başkanlık seçiminin geçmesini bekleyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, aklındaki üç ismin takibi için scout'lara talimat verdi. 'İmparator'un listesinin başında ise 3 genç futbolcu var!
İtalyan devi, Serdar Azizi izlemeye aldı

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Galatasaraya bir Japon daha

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Galatasaraydan bir skorbord açıklaması daha

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Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından skorborda yansıyan "Şampiyonların kupası müzesinde olur" yazısıyla ilgili Galatasaray Kulübü'nden bir resmi açıklama daha geldi.
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