Bayernin sol beki Galatasarayı Riberyye sordu

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan İspanyol yıldız Bernat, sarı kırmızılı kulübü takım arkadaşı Ribery'ye sordu.

İspanyol sol bek Alman medyasına önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, Türkiye'ye sıcak baktığını ve Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamak istediğini belirtti.

Takım arkadaşı Franck Ribery'den de Galatasaray hakkında bilgi alan Bernat'ın, olumlu dönüş aldığı ve sezon sonu için menajerine tam yetki verdiği öğrenildi.

Juan Bernat bu sezon Bayern Münih ile 7 lig maçına çıktı ve 540 dakika süre aldı. 25 yaşındaki İspanyol futbolcu bu süre zarfında gol üretemedi.

1 kez İspanyol Milli Takım formasını giyen tecrübeli futbolcu, 1 kez rakip fileleri sarstı.

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