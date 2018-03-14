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Bayern'in Beşiktaş paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olan Bayern Münih'te sosyal medya hesabı ilginç bir paylaşımda bulundu.

Bayernin Beşiktaş paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Beşiktaş'a konuk olan Bayern Münih'te sosyal medya hesabı ilginç bir paylaşımda bulundu.

Bayern Münih resmi sosyal medya hesapları maçın ilk yarısında enteresan bir görüntü paylaştı. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Vodafone Park tribünlerine atıfta bulunularak, Almanca olarak "Gürültü Çok Yüksek" yazısı yazıldı.

Ayrıca gürültünün şiddetini ölçen bir fotoğraf da simgesel olarak kullanıldı.

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Bayern'in Beşiktaş paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olan Bayern Münih'te sosyal medya hesabı ilginç bir paylaşımda bulundu.
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