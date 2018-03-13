Bayerni bildi, şimdi de derbi için skor verdi

Eski hakem ve ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin skorunu verdi. Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'ı 3-1 mağlup edeceğini iddia etti.

Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında çarpıcı açıklamalara imza atarken, cumartesi günü Türkiye'nin sonucunu beklediği derbide hangi takımın maçı hangi skorla kazanacağını da ilan etti.

İşte, Ahmet Çakar'ın o sözleri:

Bu hafta mesela Beşiktaş oynamış olsaydı bu ambians olmazdı. Bir başkadır Fenerbahçe-Galatasaray maçları. Bana göre iddaa tarafından açıklanan oranlar uygundur. Bana göre Beşiktaş'ın içinde bulunduğu derbiler yan sanayi derbilerdir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin derbisi 50-60 yıldır Fenerbahçe-Galatasaray derbisidir. Ben bunları halk ile konuştum. Beşiktaş evet son yıllarda ülkemizi iyi temsil etti iyi oynadı ama olmuyor.

'FENERBAHÇE GALATASARAY'I 3-1 YENER'

Buradan iddia ediyorum. Fenerbahçe maçı kaybederse şampiyonluk gider, Aziz Yıldırım başkanlığı gider. Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon sloganları atılır.

Ben bugün MHK başkanı olsam bu maça maalesef yine iki tecrübeli hakemden birini atarım. Bu maçta ya Cüneyt Çakır yada Fırat Aydınus yönetir. MHK bu maçta macera aramasın. Derbinin skorunu da veriyorum. Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-1 yener.

Alex'in maça gelmesini bende manidar buluyorum. Alex tabii Fenerbahçe'nin efsanesi ve o stadyuma geldiği zaman Aykut Kocaman rahatsız olacaktır.

Ajansspor