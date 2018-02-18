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Bayern Münih'ten Beşiktaş'a Vagner Love göndermesi

Şampiyonlar Ligi'nde 2. turunda salı günü oynanacak Bayern Münih-Beşiktaş maçı öncesi siyah-beyazlı kulübe gönderme geldi.

Bayern Münihten Beşiktaşa Vagner Love göndermesi

Şampiyonlar Ligi ikinci turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, salı gecesi Almanya'nın güçlü ekibi Bayern Münih'le Allianz Arena'da karşılaşacak.

Zorlu mücadele öncesinde Alman kulübünün sosyal medya hesabından Beşiktaş'a gönderme geldi. Bundesliga'da dün oynanan Wolfsburg maçında yeni transfer Sandro Wagner ilk golü kaydetmesinin ardından Bayern'in resmi hesabı "Wagner Love" şeklinde paylaşımda bulundu.

Bu paylaşım 4 binin üstünde beğeni alırken, Türk futbolseverler de yaptığı yorumlarla Bayern'e cevap verdi.

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