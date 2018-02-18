Bayern Münihten Beşiktaşa Vagner Love göndermesi

21:45 tarih oldu! UEFA, Şampiyonlar Ligi saatini değiştirdi

UEFA, Şampiyonlar Ligi saatlerinde değişikliğe gitti. Artık Türkiye için 21.45 (saatler geri alınmadığında ise 22.45) olan Şampiyonlar Ligi maç saati tarih oldu.