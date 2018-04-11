Bayern Münih sessiz turladı

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Allianz Arena'da Bayern Münih seyircisinin önünde Sevilla'yı ağırladı.

İlk maçı 2-1 deplasmanda kazanan Bayern Münih karşılaşamaya rahat başladı. İki takım da kontrollü bir oyun ile sahada yer aldı.

Daha atak olan taraf ve gole daha fazla ihtiyacı olan Sevilla olmasına rağmen Bayern savunması buna izin vermedi. İspanyollar oyunun son bölümünde yine gol arayan taraf oldu ama gol sesi bir tülü çıkmadı.

Bayern ise sağlam savunması ile bu maçta ön plana çıktı. Almanlar oyunun kontorlünü sağlayarak rakibine çok fazla alan vermemeye çalıştı.

Jupp Heynckes'in bu planı bir anlamda tuttu ve golsüz eşitlikle biten maçın ardından adını yarı finale yazdıran Bayern Münih oldu.

Alman ekibi ilk maçta deplasmanda Sevilla'ya karşı 1-0 geride olmasına rağmen Jesus Navas'ın kendine kalesine golü ve Thiago Alcantara'nın golleriyle 2-1'lik galibiyete uzandı. Bu galibiyet bir anlamda yarı finalin de anahtarı oldu.