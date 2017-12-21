Beşiktaş yorumu: "Daha kolay bir rakiple eşleştik"

Beşiktaş yorumu: "Daha kolay bir rakiple eşleştik"

Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller, Goal'e verdiği röportajda Beşiktaş eşleşmesinde kağıt üstünde favori olduklarını söyledi.
Moussa Sow geri dönüyor

Moussa Sow geri dönüyor

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"Başkan istediği zaman 5 yıllık imzayı atarım"

"Başkan istediği zaman 5 yıllık imzayı atarım"

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, kontrat süresi dolmadan takımını yarı yolda bırakacak bir kişiliğe sahip olmadığını belirtti.
Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Portekiz'in tanınmış spor gazetelerinden Ojogo'nun iddiasına göre Beşiktaş ara transfer döneminde Benfica'nın Portekizli yıldızı Rafa Silva'yı transfer edecek.
Fenerbahçe'de aranan kan bulundu

Fenerbahçe'de aranan kan bulundu

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İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi

İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi

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Fenerbahçe'de 3 kayıp birden

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Bavullarını toplamaya başladı

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Bavulunu topladı, gidiyor!

Fenerbahçe'den ayrılıp Brezilya'ya dönmesi beklenen Fernandao'nun transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Bavulunu topladı, gidiyor!

Brezilya basını Fenerbahçe ile Cruzeiro'nun Fernandao'nun transferinde anlaştığını yazdı.

Çarşamba günü anlaşmanın sağlandığı ve Brezilya ekibinin Fernandao'nun bonservisinin yüzde 75'ini satın alacağı öğrenildi. Resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.

Fernandao uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Brezilyalı futbolcu kupa maçında attığı 2 golle sahalara dönerken, Süper Lig'de son oynanan Karabükspor maçının son dakikalarında forma giymişti.

En 'Baba' transfer! İlaç gibi gelecek

En 'Baba' transfer! İlaç gibi gelecek

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