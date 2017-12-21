Bavulunu topladı, gidiyor!
Fenerbahçe'den ayrılıp Brezilya'ya dönmesi beklenen Fernandao'nun transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Brezilya basını Fenerbahçe ile Cruzeiro'nun Fernandao'nun transferinde anlaştığını yazdı.
Çarşamba günü anlaşmanın sağlandığı ve Brezilya ekibinin Fernandao'nun bonservisinin yüzde 75'ini satın alacağı öğrenildi. Resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.
Fernandao uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Brezilyalı futbolcu kupa maçında attığı 2 golle sahalara dönerken, Süper Lig'de son oynanan Karabükspor maçının son dakikalarında forma giymişti.
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