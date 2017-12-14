Bavullarını toplamaya başladı

Aykut Kocaman, Van Persie’yi Adana’ya götürmeyerek, “Planlarımda yoksun” mesajını net bir şekilde verdi. Eski takımı Feyenoord’un çok istediği tecrübeli oyuncu ayrılık hazırlıklarına başladı.

Geldiğinde binlerce taraftar tarafından karşılanan Robin van Persie, Fenerbahçe’nin son yıllardaki en büyük hayal kırıklığı oldu.

Sarı-Lacivertliler’de 3. sezonunu geçiren Hollandalı forvet, gollerinden çok yaşadığı krizler ve sakatlıklarıyla adından söz ettirdi. Önce Pereira, ardından vatandaşı Advocaat ile çalışan RvP bir türlü bekleneni veremedi. Aykut Kocaman da tecrübeli forvete ilaç olamadı. Van Persie, bu sezon sadece ligin ilk iki haftasında görev yaptıktan sonra sakatlığı gerekçesiyle bir daha forma giyemedi.

Yarım sezonu 2.5 milyon Euro

Hollandalı yıldız iyileşmesine rağmen, Kocaman kendisine şans vermedi. Son olarak Adana Demirspor rövanşı için bile kadroya alınmayan Van Persie’ye açık bir şekilde, “Artık burada istenmiyorsun” mesajı verildi. 34 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile yarım sezonluk daha sözleşmesi var. Bu süreçte kazanacağı ücret de yaklaşık 2.5 milyon Euro (11.3 milyon TL). Eski kulübü Feyenoord’un çok istediği Van Persie, bu rakamın bir bölümü karşılığında sözleşmesini fesh etmeye hazır.

Yönetimle görüşecek

Oğlu Shaqueel’i Feyenoord altyapısına yazdıran RvP, Rotterdam’a dönerek futbol hayatını eski takımında sonlandırmaya sıcak bakıyor. Deneyimli oyuncu, ayrılık hazırlıklarına başladı. Van Persie ve menaceri, önümüzdeki günlerde yönetimle sözleşmesini fesh etmek için görüşme gerçekleştirecek.