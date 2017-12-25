Bavullarını topladı, çarşamba günü ayrılıyor
Cruzeiro yetkilileri geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul’a gelmiş, Fernandao transferi için hem Fenerbahçe ile hem de oyuncuyla el sıkışmıştı. Konya maçının son bölümünde şans bulan Sambacı, artık ayrılmak için gün sayıyor.
Fernandao’nun bu nedenle çarşamba günü kupada oynanacak İstanbulspor maçının kadrosuna alınmayabileceği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun karşılaşmadan sonra arkadaşlarıyla vedalaşarak ülkesinin yolunu tutması bekleniyor.
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