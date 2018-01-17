Batshuayi transferinde mutlu son

Menajerlerin Fenerbahçe’ye de önerdiği Belçikalı golcü için devreye giren İspanyol ekibi, işi bitirdi.

İspanyol ve İngiliz basınında çıkan haberlere göre Batshuayi, sezon sonuna kadar kiralık olarak Sevilla forması giyecek.

Kırmızı-Beyazlılar’ın anlaşmaya satın alma opsiyonu eklemek için bastırdığı ancak Chelsea’nin buna kesinlikle karşı çıktığı öğrenildi.

Sevilla’nın 24 yaşındaki oyuncuyu opsiyon olmadan kadrosuna kattığı kaydedildi. Batshuayi bu sezon 22 resmi maçta 874 dakika süre alsa da 9 kez ağları sarsmayı başardı.