Batshuayi bombası

Fenerbahçe’nin sezon başında gündemine aldığı Chelsea’nin Belçikalı golcüsü, bu kez menajerler aracılığıyla önerildi. Yönetim kararı Aykut Kocaman’a bıraktı. Eğer Kocaman’dan onay çıkarsa, Batshuayi’nin kiralanması gündeme gelebilir.

FFP nedeniyle transferde rahat hareket edemeyen Fenerbahçe, ara transferde önceliği kiralayabileceği oyunculara verdi. Forvet konusunda Sarı-Lacivertliler’e tam da istedikleri şartlarda bir öneri geldi. Kanarya, sezon başında Michy Batshuayi’yi istemiş ancak Chelsea, Morata dışında forvet almayınca oyuncusunu takımda tutmuştu.

Batshuayi, bir türlü beklediği şansı bulamadı. Maviler, Andy Carroll ve Cristian Benteke için girişimlere başlayınca, Belçikalı yıldız ayrılma kararı aldı. Batshuayi’nin bu kez menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildiği, “Eğer hâlâ ilgileniyorsanız, kiralık olarak getirebiliriz” denildiği öğrenildi. Benzer teklifin İspanyol ekibi Sevilla’ya da yapıldığı kaydedildi.

Sadece forvette oynuyor

Yönetim ise kararı Aykut Kocaman’a bıraktı. Batshuayi, forvet dışında başka bir bölgede oynayamıyor. Janssen ve Soldado varken, Kocaman’ın tek yönlü bir oyuncu isteyip istemeyeceği; bu transferde belirleyici olacak. Eğer 52 yaşındaki teknik adamdan onay çıkarsa, Fenerbahçeli Yöneticiler Londra’ya çıkarma yaparak Chelsea ile masaya oturup işi bitirmeye çalışacak.

Fanatik