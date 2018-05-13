Batallanın son maçında Trabzonspor şov

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor, 90 dakika sonunda Bursaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Dame N'Doye, 20. dakikada Yusuf Yazıcı, 39. dakikada Olcay Şahan kaydetti. Bordo-mavili ekipte 89. dakikada Dame N'Doye bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bursaspor'un golünü ise 43. dakikada Moussa Sow attı. 34 yaşındaki Pablo Batalla bu maçla Bursaspor kariyerini de noktalamış oldu.

Bu sonucun ardından Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'de puanını 52'ye çıkarırken, Bursaspor 39 puanda kaldı.

Trabzonspor ligin son haftasında sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk edecek. Bursaspor ise son hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Trabzonspor çok iyi başladığı maçta golleri de bulmakta zorlanmadı. Bordo-mavili ekip 7. dakikada Dame N'Doye'nin golüyle 1-0 öne geçti. Baskılı oynayan konuk ekip 20. dakikada Yusuf Yazıcı ile skoru 2-0 yaparken, 39. dakikada Olcay takımını 3-0 öne geçiren golü attı.

Bursaspor 43. dakikada Moussa Sow'un golüyle skoru 3-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla bitti.

TRABZONSPOR BİR PENALTIDAN YARARLANAMADI

Mücadelenin ikinci yarısında iki ekip de önemli sayılabilecek pozisyonlar yakalasa da 80. dakika geçilirken skor değişmedi. 89. dakikada N'Doye ceza sahasında yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda N'Doye'un şutunu kaleci Harun çelmeyi başardı.

Kalan dakikalarda da başka gol olmadı. 90 dakika sonunda Trabzonspor, Bursaspor'u 3-1 mağlup etti.