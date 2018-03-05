Batalladan şok açıklama: Sezon sonunda...

Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla sezon sonu takımdan ayrılacağını dikkat çeken sözlerle açıkladı.

Bursaspor'un takım kaptanı olan ve şampiyonluk da dahil birçok başarıya imza atan efsane oyuncunun açıklamaları çok ses getirecek.

İşte Pablo Martin Batalla'nın sözleri:

"Yaşım ilerledikçe performansım da düşüyor. Burada yıllardır öyle önemli kişilerin tepkiler üzerine vedalarına tanık oldum ki, kötü günlerimde artık buralarda olmak istemiyorum.

İyi olup daha yüksek seviyede oynama isteğiyle ayrılanlar da, kötü olup kulüpten gitmesi istenenler de küfür yediler burada.

Yönetim bir futbolcunun isteyebileceği her şeyi bana sundu, ama sezon sonunda ayrılacağım, kararım kesin. Aklımda insanların bana doğrulttukları ıslıklarla ayrılmak istemiyorum."

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